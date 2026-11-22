حذر الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، من تداعيات انتقال المواجهة الروسية الأوكرانية إلى منطقة شرق البحر المتوسط والسواحل الليبية، معتبراً أن استهداف سفن مرتبطة بروسيا قبالة ليبيا يمثل تطوراً خطيراً قد يفتح جبهة جديدة للصراع بعيداً عن ساحات المواجهة التقليدية.

انفجارات قبالة السواحل الليبية

وقال حتيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك حالة من الاستهجان في المنطقة إزاء امتداد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى شرق المتوسط، مشيراً إلى أن السفن التي تعرضت لانفجارات قبالة السواحل الليبية إما روسية أو ترتبط بمصالح روسية.

وأوضح أن هذا التطور لا يقتصر تأثيره على موسكو وكييف، بل يمتد إلى حسابات النفوذ الأوروبي في القارة الإفريقية، خاصة أن الوجود الروسي في ليبيا يمثل أحد الملفات المرتبطة بإعادة تشكيل موازين القوى والنفوذ داخل المنطقة.

تداخل المصالح الدولية والإقليمية

وأشار إلى أن التحركات الروسية الرامية إلى تعزيز حضورها في ليبيا ومنافسة النفوذ الفرنسي تواجه تحديات معقدة، في ظل تداخل المصالح الدولية والإقليمية، محذراً من أن تحويل السواحل الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية قد ينعكس سلباً على استقرار البلاد.

السفن المرتبطة بروسيا

وأضاف أن استمرار العمليات التي تستهدف السفن المرتبطة بروسيا يضع أوروبا أمام تحديات أمنية وسياسية متزايدة، خصوصاً فيما يتعلق بحماية مصالحها في البحر المتوسط والحفاظ على نفوذها داخل إفريقيا.

وشدد حتيتة على أن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من ساحات الصراع، وإنما إلى تحييد أراضيها وموانئها عن المواجهات الدولية، داعياً إلى التعامل مع التطورات الأخيرة بحذر شديد لمنع تحولها إلى أزمة أوسع تتجاوز حدود الأطراف المتصارعة.