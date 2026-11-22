كشف الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، عن مخاوف متزايدة من استخدام الزوارق البحرية المفخخة والطائرات المسيرة في عمليات تستهدف سفناً مرتبطة بروسيا قبالة السواحل الليبية، محذراً من أن تطور أساليب الهجوم البحري يضع المنشآت والموانئ الليبية أمام تحديات أمنية معقدة.

تساؤلات بشأن طبيعة العمليات البحرية

وقال حتيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الزوارق الأوكرانية المفخخة ربما جرى نقلها إلى منطقة الشرق الأوسط، مع إمكانية تشغيل بعضها عن بعد، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة العمليات البحرية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

الزوارق غير المأهولة والطائرات المسيرة

وأشار إلى أن هذه العمليات قد تعتمد على تقنيات متطورة، تشمل الزوارق غير المأهولة والطائرات المسيرة، لافتاً إلى أن تنفيذ مثل هذه الهجمات قد يرتبط، وفق تقديره، بأدوار استخباراتية دولية، بينها أجهزة أمريكية وأخرى.

وأوضح حتيتة ، أن الجيش الليبي واجه، بحسب ما ذكره، نحو 17 زورقاً مفخخاً، مشيراً إلى أن استمرار الحظر والعقوبات العسكرية المفروضة على ليبيا يحد من قدرات قواتها على امتلاك الإمكانات اللازمة للتعامل مع مختلف التهديدات البحرية والجوية.

النفوذ العسكري والسياسي داخل البلاد

وحذر من أن تكرار مثل هذه العمليات قد يضع الموانئ الليبية والمنشآت الحيوية أمام مخاطر متزايدة، خاصة في ظل الانقسام الداخلي وتعدد مراكز النفوذ العسكري والسياسي داخل البلاد.

تحقيقات جادة في التفجيرات

وأكد أن حماية الأراضي والموانئ الليبية من التدخلات الخارجية تتطلب التعامل مع الوقائع الأخيرة باعتبارها قضية تمس الأمن القومي الليبي، داعياً إلى إجراء تحقيقات جادة في التفجيرات التي شهدتها السواحل، لكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات ومنع استغلال الأراضي الليبية في صراعات دولية.