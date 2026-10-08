فيها حاجة حلوة.. الرئيس السيسي يمازح أطفال كوريا بعد وصلة غناء في استقباله بسول

قدم مجموعة من الأطفال الكوريين أغنية «فيها حاجة حلوة»، وذلك خلال لحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.

وقام الأطفال الكوريون بغناء الأغنية المصرية بطريقتهم الخاصة، وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يضحك فرحًا بالأسلوب الجميل الذي قدم به الأطفال الأغنية.

وبعد انتهاء الأطفال من الأغنية، قام الرئيس السيسي والرئيس الكوري الجنوبي بمصافحة بعض الأطفال، كما مازح الرئيس السيسي أطفال كوريا بعد وصلة الغناء التي قدموها خلال استقباله في سول.

وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كوريا الجنوبية أصبحت شريكا مهما لمصر، لا سيما عقب الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ بما يؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي: “إننا ملتزمون بتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر، كما نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي مع كوريا الجنوبية”.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال في جمهورية كوريا، وعن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع جمهورية كوريا في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي: "نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر".

وأضاف: “نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي على مستوى القمة بين البلدين بشأن سبل التعاون مع التحديات الدولية”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بحث مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس: “نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في عدة مجالات مختلفة”.

من جانبه، أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج أنه يرحب مع الشعب الكوري بالرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة.



وقال إنه خلال زيارته لمصر العام الماضي، لقي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وإنه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للرئيس السيسي.

وأضاف أنه “خلال زيارة العام الماضي تم الاتفاق على عدد من القضايا المشتركة، منها التعليم والثقافة والدفاع، وأنه بفضل ذلك نعمل على تعميق التعاون المشترك”.

وأوضح أنه رغم بعد المسافة بين البلدين، فإن هناك تشابهًا كبيرًا بينهما في أشياء كثيرة، وأن مصر وكوريا تقعان في مواقع مهمة، ولكل من مصر وكوريا تاريخ يفتخر به شعوب العالم.

وأشار إلى أن مصر وكوريا الجنوبية تجمعهما قواسم مشتركة عدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الخميس، في سول.