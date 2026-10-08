الرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية الى الشراكة الاستراتيجية

أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. وقال: نتوج الزخم المتنامي في علاقاتنا الثنائية من خلال الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد السيد رئيس الجمهورية - خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكوري الجنوبي، "لي جاي ميونج في المقر الرئاسي (تشيونج وا داي) بالعاصمة الكورية الجنوبية (سول) اليوم /الخميس/ - أن الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية تسهم في دعم الاستقرار والأمن الدولييين، مشيرا إلى أنه استعرض مع الرئيس الكوري، الجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وعدم تفاقم الأزمات الحالية وامتدادها لساحات أخرى.

وأضاف السيد الرئيس أنه بحث مع الرئيس "لي جيه ميونج" التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وتزايد بؤر التصعيد والتوتر في مناطق عدة في مقدمتها الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المباحثات مع الرئيس "لي جيه ميونج" عكست تقاربا كبيرا في وجهات النظر واتفاقا على أهمية تعزيز ثقافة السلام ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والتكنولوجي مع كوريا الجنوبية؛ فضلا عن توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية.