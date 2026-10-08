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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأحد.. معرض «مشاهد طبيعية» يفتتح فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان «دي - كاف»

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة
أحمد البهى

تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي - كاف»، التي تُقام خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2026.

ويفتتح فعاليات المهرجان معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة المصرية نرمين الأنصاري، في عرضه العالمي الاول، ضمن برنامج الفنون البصرية، خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر، بفيلا فيوليت وقاعة مشربية للفن المعاصر. 

كما يتضمن برنامج الفنون البصرية بالمهرجان استضافة معرض «كلما عبرنا»، وهو معرض للقصص المصورة من (مصروإسبانيا)، من إنتاج «مزج للثقافة والفنون»، خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، في عمارة شوربجي.

ويشارك الفنان الإيطالي ياكوبو فالنتيني بمعرض «نباتات الزمالك الليلية»، خلال الفترة من 18 وحتى 25 أكتوبر، في «صوبا آرت هب» وبدعم من اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية «يونيك»، والمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة. 

كما يستضيف بيت طولون معرض الفنان المصري أيمن خوري معرض «الجامع الطولوني»، خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، في عرض عالمي أول.


يقدم خوري من خلال المعرض رؤية بصرية وفوتوغرافية لأحد أبرز المعالم المعمارية والتاريخية في مصر، حيث يأخذ الجمهور في رحلة حسية تمتزج فيها صور عمارة الجامع بتفاصيلها المادية مع حالة الوجد والفناء النابعة من الذكر الصوفي.

وتختتم فعاليات برنامج الفنون البصرية بعرض «سبع وفيات» للفنانة العالمية مارينا أبراموفيتش، يوم 30 أكتوبر، بقاعة عرض ليجاسي بالجامعة الأمريكية بالتحرير، في عرض أول بالعالم العربي.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة وسط البلد للفنون المعاصرة مشاهد طبيعية نرمين الأنصاري

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