قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر
لا مكافآت ولا صور أو قمصان.. اتحاد بنين يعبر عن غضبه بعد مباراة الأرجنتين في وداع ميسي
الدفاع التركية: نشر قواتنا في السعودية سيتم وفق الدستور والقوانين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد رضوان ينضم إلى «معاد عشا» مع هدى المفتي وأحمد عبدالوهاب

الفنان أحمد رضوان
الفنان أحمد رضوان
أوركيد سامي

يواصل الفنان أحمد رضوان نشاطه الفني، بانضمامه إلى أحدث أفلام المخرج والمنتج رامي إمام، «معاد عشا»، الذي يشارك في بطولته كل من هدى المفتي وأحمد عبدالوهاب، ومن المنتظر أن يضيف العمل تجربة جديدة إلى مشوار رضوان السينمائي. ويأتي انضمامه إلى الفيلم بعد مشاركته خلال الموسم الرمضاني في بطولة مسلسلي «النص 2» أمام أحمد أمين و«عرض وطلب» مع سلمى أبو ضيف، إلى جانب مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية التي يشارك فيها، أبرزها فيلم «الست» للمخرج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وبطولة منى زكي، فضلًا عن مسلسل «سنجل ماذر فاذر» مع ريهام عبدالغفور وشريف سلامة، و«نص الشعب اسمه محمد» أمام رانيا يوسف وعصام عمر، كما شارك في الموسم الأول من «أشغال شقة» ومسلسل «6 شهور» مع نور النبوي، الذي عُرض عبر منصة «واتش إت».

الفنان أحمد رضوان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس اللجنة العسكرية لـ«الناتو» وممثلو 32 دولة حليفة يزورون كييف لبحث أولويات أوكرانيا العسكرية

رئيس اللجنة العسكرية لـ«الناتو» وممثلو 32 دولة حليفة يزورون كييف لبحث أولويات أوكرانيا العسكرية

"الخارجية الروسية": موسكو على استعداد للوصول إلى حلول توافقية للنزاع في الشرق الأوسط

"الخارجية الروسية": موسكو على استعداد للوصول إلى حلول توافقية للنزاع في الشرق الأوسط

استشهاد امرأة و إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف شمال غرب غزة

استشهاد امرأة و إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف شمال غرب غزة

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد