أحمد رضوان ينضم إلى «معاد عشا» مع هدى المفتي وأحمد عبدالوهاب

يواصل الفنان أحمد رضوان نشاطه الفني، بانضمامه إلى أحدث أفلام المخرج والمنتج رامي إمام، «معاد عشا»، الذي يشارك في بطولته كل من هدى المفتي وأحمد عبدالوهاب، ومن المنتظر أن يضيف العمل تجربة جديدة إلى مشوار رضوان السينمائي. ويأتي انضمامه إلى الفيلم بعد مشاركته خلال الموسم الرمضاني في بطولة مسلسلي «النص 2» أمام أحمد أمين و«عرض وطلب» مع سلمى أبو ضيف، إلى جانب مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية التي يشارك فيها، أبرزها فيلم «الست» للمخرج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وبطولة منى زكي، فضلًا عن مسلسل «سنجل ماذر فاذر» مع ريهام عبدالغفور وشريف سلامة، و«نص الشعب اسمه محمد» أمام رانيا يوسف وعصام عمر، كما شارك في الموسم الأول من «أشغال شقة» ومسلسل «6 شهور» مع نور النبوي، الذي عُرض عبر منصة «واتش إت».