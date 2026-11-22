اتفقت إندونيسيا وفيتنام على تعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة من خلال تنفيذ خطة عمل للفترة 2026-2030، تشمل تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية، من بينها الدفاع، وأمن الحدود، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم.

وجاء هذا الالتزام خلال لقاء ثنائي بين وزير الخارجية الإندونيسي أَرماناثا ناصر ونظيره الفيتنامي لي هواي ترونج في العاصمة هانوي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم.

ويعد اللقاء أول اجتماع ثنائي بين الوزيرين منذ تولي ناصر منصبه، في إطار مواصلة الزخم الإيجابي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا.

وتستند خطة العمل إلى اتفاق وقع خلال الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الثنائي في جاكرتا يوم 14 يوليو الماضي، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تم إقرارها في 10 مارس 2025، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكة بين جاكرتا وهانوي.

وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يستهدف حاليًا الوصول إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتطوير التعاون في صناعة المنتجات الحلال ضمن إطار حكومي، فضلاً عن توثيق التنسيق في مجالي الدفاع وأمن الحدود.

على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أكد ناصر أهمية الدور المحوري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى تنامي نفوذ دول الجنوب العالمي في منظومة الحوكمة متعددة الأطراف.

وشدد الوزير الإندونيسي على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلاده وفيتنام ينبغي ألا تقتصر على الإطار الثنائي، بل تمتد أيضًا إلى المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف.