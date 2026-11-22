أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، استمرار الضغوط والأعباء على قوات الجيش، رغم الإجراءات التي تتخذها القيادة العسكرية لتخفيف العبء عن أفراد الخدمة، مؤكداً أن إسرائيل تدخل العام الرابع من القتال في ظل تصاعد التحديات العملياتية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن زامير أجرى زيارة إلى القيادة الجنوبية، في إطار مناورة قيادية تضمنت التدريب على التعامل مع سيناريوهات مفاجئة في منطقة الخط الأصفر ومستوطنات غلاف غزة في النقب الغربي.

وقال زامير إن الجيش عقد الأسبوع الماضي مناقشات بشأن الخطة العملياتية للعام المقبل، وأسفرت عن اتخاذ قرارات وصفها بالمهمة، مشدداً على ضرورة تعزيز هيكل القوات العسكرية لمواجهة التحديات العملياتية المتزايدة.

وأضاف أن العبء على قوات الجيش سيظل قائماً، حتى مع اتخاذ خطوات لتخفيف الضغوط عن أفراد الخدمة، في ظل استمرار العمليات العسكرية ودخول القتال عامه الرابع.

وأكد رئيس الأركان أن أمن إسرائيل وحماية مواطنيها يمثلان الأولوية الرئيسية للجيش، محذراً من أن أي تغيير جوهري في الواقع الأمني أو تصعيد واسع النطاق يستدعي الدفع بقوات إضافية، سيؤدي إلى إعادة النظر في الخطة العملياتية وإعادة ترتيب أولوياتها.