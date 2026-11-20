أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دافرين، عدم وجود أي تغيير في التعليمات الموجهة للجبهة الداخلية الإسرائيلية، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش.

وقال دافرين، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الجيش الإسرائيلي يجري تقييماً مستمراً للوضع الأمني، وهو على أتم الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

وأضاف: «لا يوجد أي تغيير في التوجيهات، وسنوافيكم بأي تغييرات فور حدوثها»، مشدداً على أهمية التحلي بالمسؤولية وعدم تصديق الشائعات المتداولة.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب تزايد التقارير والتكهنات بشأن احتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، وسط تقارير إعلامية أمريكية عن دراسة واشنطن وتل أبيب شن هجوم جديد على طهران خلال الفترة المقبلة.