أكد الكاتب والباحث في الشؤون الإقليمية سامح لاشين أن إيران تتمسك بمواقفها وشروطها المتعلقة ببرنامجها النووي، وترفض تقديم تنازلات أمام الضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى أن الخلافات بين طهران وواشنطن لا تتعلق فقط بملف المفتشين الدوليين، وإنما تمتد إلى مصير مخزون اليورانيوم المخصب ورفض نقله إلى أطراف أو دول أخرى.

وأوضح سامح لاشين، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على شاشة «إكسترا لايف»، أن طهران ترفض كذلك العروض الروسية المتعلقة بتسليم اليورانيوم المخصب إلى جهات أو دول ثالثة، في إطار تمسكها بالاحتفاظ بأوراق القوة المرتبطة ببرنامجها النووي.

إيران تخشى تقديم تنازلات متتالية أمام واشنطن

وأشار الباحث في الشؤون الإقليمية إلى أن الموقف الإيراني يستند إلى قناعة لدى طهران بأن تقديم أي تنازل في الملف النووي قد يفتح الباب أمام مطالب وضغوط جديدة، وهو ما تعتبره القيادة الإيرانية تهديدًا لمستقبل النظام.

وأضاف أن إيران تتعامل بحذر شديد مع المطالب الأمريكية، وترفض إظهار أي تراجع يمكن أن يُفسر باعتباره خضوعًا للضغوط، لافتًا إلى أن ملف اليورانيوم المخصب يمثل أحد أبرز أوراق التفاوض التي تتمسك بها طهران.

الحصار الاقتصادي يضع النظام الإيراني أمام اختبار

وتطرق لاشين إلى تأثير العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على إيران، موضحًا أن وزير الخزانة الأمريكي أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع النظام الإيراني نحو الانهيار.

وفي المقابل، تراهن طهران على قدرتها على تحمل هذه الضغوط، مستندة إلى علاقاتها مع حلفائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم روسيا والصين، اللتين توفران لها دعمًا سياسيًا واقتصاديًا، وفق تقديره.

مضيق هرمز ورقة ضغط في المواجهة مع واشنطن

ولفت الباحث إلى أن تصاعد التوتر في مضيق هرمز ومحاولات إيران استخدام أدوات الردع العسكري يعكسان تمسكها بأوراق القوة الإقليمية في إدارة الموا