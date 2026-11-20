كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان إمكانية تنفيذ هجوم جديد على إيران في المستقبل القريب، وسط تصاعد القلق في تل أبيب من وتيرة إعادة بناء طهران لقدراتها العسكرية.



قلق إسرائيلي من الصواريخ والتحصينات



ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن حكومة بنيامين نتنياهو تتابع بقلق سرعة استعادة الإيرانيين قدراتهم في إنتاج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تسريع نقل البنية التحتية العسكرية والنووية إلى مواقع تحت الأرض لحمايتها من أي ضربات محتملة.



كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى احتمال سعي إيران لتطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية، دون أن يقدم أدلة تدعم هذا الطرح.



وفشلت شهور من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد فتح مضيق هرمز، إذ رفضت إيران حتى بحث ملفها النووي ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري وتوافق على ستة شروط رئيسية أخرى.



وأفادت مصادر الشبكة بأن الجيش الإسرائيلي بات جاهزاً لجولة جديدة من القتال مع إيران، وهو في حالة استنفار دفاعي قصوى تحسباً لأي رد إيراني أولي.



وتفضل حكومة نتنياهو شن عملية عسكرية مشتركة جديدة مع الولايات المتحدة، لكن المصادر أكدت أن موقف ترامب ما زال غير واضح، سواء من حيث رغبته في إصدار أمر بهجوم جديد، أو طبيعة هذا الهجوم إن تم.



وتأتي هذه الحسابات في ظل تراجع شعبية الحرب لدى الأمريكيين، بعدما شكلت عاملاً رئيسياً في هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.



حشد عسكري أمريكي ضخم في المنطقة



وتمتلك الولايات المتحدة قوة نارية كبيرة في المنطقة، تضم عشرات الآلاف من الجنود وحاملتي طائرات مع مجموعتيهما القتاليتين، بما يشمل عشرات السفن الحربية والطائرات.



وبالنسبة لترامب ونتنياهو، اللذين بدآ الحرب مع إيران قبل نحو تسعة أشهر بسلسلة ضربات واسعة على الجمهورية الإسلامية، فإن نافذة أي تحرك تعاوني جديد قد تكون على وشك الانغلاق.



ضغوط سياسية تضيق نافذة الحرب



يفقد نتنياهو منصب رئيس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة نتائج الانتخابات الوطنية الإسرائيلية التي جرت أواخر الشهر الماضي.

وفي المقابل، سيفقد الحزب الجمهوري بزعامة ترامب سيطرته على مجلسي الكونغرس في يناير، ما يمنح خصومه نفوذاً أكبر على تمويل أي حرب.ولم يرد مكتب نتنياهو ولا الجيش الإسرائيلي على طلبات التعليق على التخطيط لهجمات جديدة، التي ستمثل الجولة الثالثة من المواجهات الكبرى.



كما امتنع البيت الأبيض والجيش الأمريكي عن التعليق على التوجهات الحالية، لكن القادة العسكريين الأمريكيين أكدوا مراراً جاهزيتهم لتنفيذ أي أوامر يصدرها ترامب، مشيرين إلى إمكانية شن عملية هجومية خلال يومين إلى أربعة أيام إذا صدر القرار.

شروط إيرانية واتهامات متبادلة



وكرر ترامب أن إيران حريصة على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، لكن طهران رفضت أي وقف لإطلاق النار لإعادة فتح مضيق هرمز، أو أي محادثات نووية، ما لم توافق واشنطن على سبعة مطالب رئيسية، بينها إنهاء الأعمال العدائية على جميع الجبهات في الشرق الأوسط وإنهاء الحصار الأمريكي على موانئ وسفن إيران.



وإلى جانب القلق من تنامي القدرات التقليدية الإيرانية، التي يتباهى بها النظام نفسه، أثار ترامب احتمال سعي طهران لأسلحة بيولوجية أو كيميائية.



وقال ترامب لمراسل "فوكس نيوز" في الصين قبل اجتماعه مع نظيريه الروسي والصيني: "إنهم ينظرون إلى الغازات، وينظرون إلى الطاقة البيولوجية، لأننا استبعدناهم بالطاقات النووية".