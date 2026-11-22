أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مواقع داخل الأراضي السعودية، شملت مصفاة رابغ النفطية وراداراً في منطقة الدواسر.

هجمات الحوثي على السعودية

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن العملية العسكرية الأولى استهدفت مصفاة رابغ النفطية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة للهدف.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت راداراً في منطقة الدواسر، ونُفذت على مرحلتين، مشيراً إلى أنها حققت أهدافها بنجاح.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة في العمليتين أو حجم الأضرار الناجمة عنهما.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها الحوثي علي أراضي المملكة، واستمرار استهداف منشآت نفطية ومواقع عسكرية في المملك