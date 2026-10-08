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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

69 ألف زيارة و9 آلاف مستفيدة.. نتائج «هنتغير علشان ولادنا» والاستعداد للمرحلة الثانية بالمنيا

محافظ المنيا يستقبل نائب وزير الصحة والسكان
محافظ المنيا يستقبل نائب وزير الصحة والسكان
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والوفد المرافق لها، ضمن فعاليات الجولة الميدانية التي تجريها لمتابعة نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية الموسعة لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية «هنتغير علشان ولادنا»، والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان خلال 6 أشهر، على مرحلتين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في القرى والمراكز المستهدفة.

واستعرضت نائب وزير الصحة والسكان نتائج المرحلة الأولى، التي استهدفت 5 إدارات صحية هي: المنيا، وأبوقرقاص، وملوي، وسمالوط، والعدوة، وحققت نتائج ملموسة في الوصول إلى المستفيدين، حيث بلغ إجمالي زيارات المنتفعات 69 ألفًا و975 زيارة، وتسجيل 9 آلاف و109 حالات جديدة، إلى جانب استقبال 58 ألفًا و165 حالة مترددة، وصرف وسائل تنظيم الأسرة لـ67 ألفًا و274 سيدة، من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة والفرق الطبية المشاركة.

كما ناقش اللقاء الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة خلال الفترة من 10 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر المقبل، لتشمل مراكز بني مزار، ومغاغة، ومطاي، وديرمواس، حيث وجّه المحافظ رؤساء المراكز المستهدفة بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للفرق الطبية، وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ فعاليات الحملة، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتقدم الحملة خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية، ومتابعة ما بعد الولادة، والتعريف بالوسائل المناسبة لكل حالة، إلى جانب التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات والتغذية السليمة للأم والطفل، مع التأكيد على الدور الفاعل للرائدات الريفيات في الجانب التوعوي من خلال الزيارات المنزلية وتشجيع السيدات على الاستفادة من الخدمات المجانية، فضلًا عن مشاركة الصيدليات الداعمة للأسرة في تقديم خدمات المشورة والتوعية.

وأكد عماد كدواني، أن الاستثمار في صحة الأسرة يمثل أحد المحاور الأساسية لجهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة حياته، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسرة المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية مواصلة جهود التوعية بالقضايا السكانية، والتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية، والوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بما يدعم صحة الأم والطفل، ويعزز المباعدة بين الولادات، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وبناء مجتمع أكثر وعيًا بالممارسات الصحية السليمة.

تكثيف القوافل 

ووجّه المحافظ بالتوسع في توفير الأمصال اللازمة للتعامل مع لدغات العقارب، خاصة بالمناطق النائية، ووضع آليات تضمن سرعة إتاحتها للمواطنين، إلى جانب تكثيف القوافل الطبية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع سرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتجهيز العيادات المتنقلة، بما يضمن جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين.

حضر اللقاء الدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور محمود عمر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية المتكاملة، والدكتورة مروة إسماعيل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنيا.

محافظ المنيا نائب وزير الصحة لشوؤن السكان هنتغير علشان ولادنا القوافل الطبية توفير الامصال

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