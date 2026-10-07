مستشفى صدر المنيا: يعلن نجاح جراحة دقيقة بالمنظار لتثبيت كسر بمفصل الركبة

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام في مستشفى صدر المنيا في إجراء تدخل جراحي دقيق لتثبيت كسر بالنتوء العظمي داخل مفصل الركبة بمنشأ الرباط الصليبي في إنجاز طبي جديد يعكس كفاءة وتكامل الكوادر الطبية بالمستشفى لإنهاء معاناة المرضى باستخدام أحدث التقنيات الطبية ، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

ومتابعة الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة، والدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية، وإشراف الدكتور أسامة مفتاح مدير المستشفى.

فقد ​تم استقبال الحالة وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتقييم الشامل، وتجهيز المريض لدخول غرفة العمليات وفق أعلى معايير السلامة والجودة الطبية.

​أُجريت الجراحة بنجاح وكفاءة وتم رد الكسر وتثبيته بالكامل باستخدام منظار الركبة، دون الحاجة إلى إجراء فتح جراحي للمفصل. واعتمد الفريق الطبي على استخدام سلك معدني لتثبيت الكسر على عظمة الساق من الخارج، مما يضمن تثبيتاً قوياً وآمناً مع الحفاظ التام على سلامة مفصل الركبة بأقل تدخل جراحي ممكن.

وضم ​الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة كل من الدكتور أحمد عبد الحميد استشاري ورئيس قسم العظام ، والدكتور محمد محسن أخصائي العظام ، حيث استقرت الحالة العامة للمريض، ويخضع حالياً للملاحظة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد الجراحة لضمان التعافي التام.

​تأتي هذة الجراحة في إطار حرص إدارة مستشفى صدر المنيا على تقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة بأعلى درجات الدقة والأمان، من خلال توفير الرعاية اللازمة للمرضى على أعلى مستوى من الكفاءة لخدمة أهالي المحافظة.