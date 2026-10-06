رئيس جامعة المنيا يفتتح بنك الدم المركزي بمستشفى النساء والتوليد بعد إعادة تأهيله

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بنك الدم المركزي بمستشفى النساء والتوليد، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته وتجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الموردة من خلال هيئة الشراء الموحد، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 50 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد الشافعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صلاح، مدير مستشفى النساء والتوليد، والدكتورة لمياء حمدي علي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية وبنك الدم، والدكتور أيمن أحمد محمود، والدكتور مصطفى عشري، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، إلى جانب لفيف من الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن تطوير بنك الدم بمستشفى النساء والتوليد يمثل أحد المحاور المهمة في خطة الجامعة للارتقاء بالمستشفيات الجامعية وتحديث قدراتها الطبية، مشيرا إلى أن توفير منظومة متطورة لخدمات نقل الدم ومشتقاته يمثل دعما أساسيا لمختلف التخصصات الطبية، وخدمات زراعة الأعضاء، بما يضمن توفير احتياجات المرضى من الدم ومشتقاته وفق أعلى مستويات الأمان والجودة.



وشملت أعمال تطوير بنك الدم تزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة، وفي مقدمتها تقنية الكشف الفيروسي المتقدمة (NAT)، التي تعتمد على فحص الحمض النووي للكشف عن الفيروسات، بما يعزز إجراءات التأكد من سلامة أكياس الدم ومأمونيتها.

كما جرى دعم البنك بأجهزة حديثة لفصل مكونات الدم المختلفة، إلى جانب تجهيزات متطورة لحفظ الدم والبلازما، تشمل أجهزة التجميد العميق «ديب فريزر»، وثلاجات فائقة الكفاءة، وحضانات متخصصة لحفظ الصفائح الدموية، بما يضمن الحفاظ على مكونات الدم وفقا للاشتراطات الفنية والطبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التطوير تضمن تطبيق نظام تشغيل إلكتروني متكامل يربط بين بنك الدم والمعمل، بما يسهم في تنظيم ومتابعة العمليات وإدارة البيانات واستخراج النتائج بدقة وسرعة، إلى جانب تجهيز البنك بكراسي تبرع كهربائية حديثة توفر مزيدا من الراحة والأمان للمتبرعين أثناء عملية التبرع.

وأضاف أنه جرى تنفيذ وتجهيز البنية التحتية للبنك بما يتوافق مع اشتراطات الجودة والاعتماد ومعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، بما يوفر بيئة تشغيل آمنة وملائمة لمختلف مراحل استقبال الدم وفصله وحفظه وتداوله.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن حسنين أن أعمال تحديث بنك الدم تتواصل من خلال التوريدات الجديدة عبر هيئة الشراء الموحد، حيث صدر أمر توريد لجهاز فصل الصفائح الدموية من متبرع واحد، ومن المقرر استلامه بنهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن خطة التوريدات المقبلة تتضمن توفير جهاز أوتوماتيكي متطور لإجراء تحاليل الفصائل واختبارات التوافق، على أن يتم توريده خلال الشهر المقبل، بما يعزز القدرات الفنية والتشغيلية للبنك، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجال نقل الدم ومشتقاته.