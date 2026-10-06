السجن المشدد لأستاذ جامعي متفرغ لتهديده سيدة بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الخامسة بمعاقبة أستاذ جامعي في الكلية يبلغ من العمر 68 سنة، ومقيم بدائرة قسم أول المنيا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية، مع الأمر بمحو التسجيلات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وبحضور محمد عبد الرازق عبد الرحمن وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز.

تعود وقائع القضية إلى7 أبريل 2026، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، حيث أثبت التحقيقات أن المتهم أقدم على تعمد إزعاج سيدة عبر أجهزة الاتصال الحديثة.

تضمنت الاتهامات الموجهة إلى الأستاذ الجامعي ،إرسال رسائل تهديد متكررة تتضمن عبارات تشهير ووعيد، الضغط على المجني عليها بهدف إجبارها على التنازل عن قضايا مرفوعة ضد زوجته، وإرسال الرسائل بكثافة ودون موافقتها.

كان المستشار محمد أبو كريشة المحامي الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة التهديد وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، مطالباً بتطبيق العقوبات المقررة قانوناً وفقاً لمواده بقانوني العقوبات والجنايات.