المنيا: مشروعات متناهية الصغر لـ120 سيدة وأسمدة للمستفيدين من المدارس الحقلية.. شاهد

شهد الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا ، بتكليف من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا فعاليات إطلاق مشروعات متناهية الصغر لـ120 سيدة بمركز سمالوط، ضمن مشروع «تمكين المجتمعات الريفية» الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بتمويل من الحكومة النرويجية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كشريك حكومي رئيسي، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة.

شملت الفعاليات إطلاق المشروعات للسيدات المستفيدات عقب اجتيازهن تدريبات متخصصة في أساسيات إدارة المشروعات، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي وتنوع مهاراتهن، وتضمنت أنشطة تجارة الأعلاف والمجمدات والمنظفات والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والصحية، إلى جانب توفير مدشات الحبوب ورياشات الدواجن وماكينات الخياطة والتفصيل والفقاسات والمعدات الزراعية للرش، فضلًا عن عدد من الخدمات المنزلية، بما يسهم في توفير مصادر دخل مستدامة للأسر المستفيدة.

جاء ذلك بحضور عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والمهندس محمد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة وفريق العمل.

ويستهدف مشروع «تمكين المجتمعات الريفية» تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 2000 أسرة ريفية في 10 قرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، جرى تنفيذ 6 مدارس للأعمال الزراعية بقرى الروبي والطيبة والعمودين بمركز سمالوط، استفادت منها 120 سيدة من مستفيدات «تكافل وكرامة»، من خلال منهجية «التعلم بالممارسة»، بما ساعدهن على اكتساب مهارات إدارة المشروعات والتسويق والتسعير والإدارة المالية المبسطة.

وشهد نائب المحافظ تسليم حصة قرية «العمودين» من حزمة الأسمدة المعدنية المخصصة للمستفيدين من المدارس الحقلية، بالتزامن مع بدء الموسم الزراعي الشتوي، والتي تضمنت نترات النشادر وسلفات النشادر وسلفات البوتاسيوم والسوبر فوسفات والكبريت الزراعي.

ومن المقرر أن تتولى إدارة المشروع والجمعيات الشريكة توزيع 175 طنًا من الأسمدة على 1250 مستفيدًا من المتدربين على الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، من خلال 50 مدرسة حقلية تناولت زراعة عدد من المحاصيل، من بينها القمح والينسون والبطاطس والذرة الشامية وفول الصويا والذرة الرفيعة، بما يدعم تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة الأسر الريفية على مواجهة التحديات المناخية وتحسين دخولها.