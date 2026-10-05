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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 180 ألفًا و781 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

حملات التحصين
حملات التحصين
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، ودعم المربين والحفاظ على مصادر دخلهم.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الحملة أسفرت حتى الآن عن تحصين 180 ألفًا و781 رأس ماشية، مشددًا على ضرورة الوصول إلى جميع الحيوانات المستهدفة، وتكثيف أعمال التحصين والتوعية البيطرية، خاصة بالمناطق الريفية والقرى والنجوع، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول الفرق البيطرية إلى المربين وتقديم الخدمات الوقائية اللازمة.

ووجّه اللواء كدواني بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري، وتيسير مهام الفرق البيطرية أثناء تنفيذ أعمال الحملة، مؤكدًا أن التحصين الدوري يمثل أحد أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من الخسائر الناتجة عن الأمراض الوبائية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 180 ألفًا و781 رأسًا، منها 70 ألفًا و254 رأسًا من الأبقار، و11 ألفًا و97 رأسًا من الجاموس، و99 ألفًا و384 رأسًا من الأغنام، و46 رأسًا من الماعز.

وأضاف أن الفرق البيطرية تواصل أعمال التحصين من خلال الوحدات والإدارات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب المرور الميداني على القرى ومنازل المربين وأماكن تجمعات الحيوانات، لتقديم التوعية والإرشادات اللازمة، وتسجيل وترقيم الحيوانات المستهدفة، والتأكد من حصولها على التحصينات المقررة.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تحصين

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