محافظ المنيا يعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها السابعة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها السابعة لعام 2026، والتي تُقام برعاية كريمة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، بهدف رعاية واكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناء مصر، وتشجيعهم على مواصلة الإبداع والتميز.

وأوضح المحافظ أن باب التقديم للجائزة مفتوح اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة: www.ckp.eg

ويدعو محافظ المنيا جميع أبناء المحافظة من الموهوبين والمبدعين، وأولياء أمورهم، إلى المبادرة بالتقديم والمشاركة في الجائزة، وعدم تفويت هذه الفرصة المهمة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، والحصول على الدعم والتقدير الذي يستحقونه.

ويمكن للراغبين في المشاركة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجائزة، والاطلاع على مجالاتها وتفاصيلها وشروط التقديم، ثم استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين؛ الأولى من سن 5 سنوات وحتى 12 عامًا، والثانية من فوق 12 عامًا وحتى 18 عامًا، ويحصل الفائزون في كل فرع على جائزتين لكل فئة عمرية، بإجمالي أربع جوائز في كل فرع.

وتبلغ قيمة الجائزة لكل فائز 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى درع الجائزة وشهادة تقدير، بما يؤكد اهتمام الدولة باكتشاف ورعاية المواهب الواعدة، وتشجيع النشء والشباب على الإبداع والتميز، والاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم باعتبارهم مستقبل مصر.