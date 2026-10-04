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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء 14 مدرسة جديدة.. محافظ المنيا يتفقد مدرسة طه حسين ببني مزار

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة طه حسين للتعليم الأساسي بمركز بني مزار، لمتابعة سير العملية التعليمية ومعدلات تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس، والحد من الكثافات الطلابية والقضاء على نظام الفترات المسائية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

وشملت الجولة استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الإحلال الجزئي والتوسعة بمدرسة «طه حسين» المقامة على مساحة 3100 متر مربع، حيث تابع المحافظ معدلات إنجاز مبنى التوسعة الجديد، والمكون من أرضي و4 أدوار، ويضم 19 فصلًا بتكلفة 15.5 مليون جنيه، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدرسة إلى 40 فصلًا، بواقع 4 فصول لرياض الأطفال، و24 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و12 فصلًا للمرحلة الإعدادية.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في البنية التحتية التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، مشيرًا إلى أن ما تشهده مراكز المحافظة من مشروعات جديدة في قطاعي التعليم والصحة يمثل إنجازًا ملموسًا على أرض الواقع، داعيًا أعضاء هيئة التدريس إلى مواصلة دورهم في بناء وعي الطلاب وتعزيز قيم الانتماء وحب الوطن، ومواجهة الشائعات بالعمل والإنجاز والرد العملي.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمدرسة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بجودة التنفيذ، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والوحدات المحلية، لضمان سرعة دخول المنشآت الجديدة الخدمة والاستفادة منها في تخفيف الكثافات وتحسين توزيع الطلاب.

وأوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أنه يجري العمل حاليًا في 12 مشروعًا تعليميًا بمركز بني مزار، تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى قرب افتتاح مدرسة الشعب للتعليم الأساسي خلال شهر أكتوبر الجاري، والمقامة على مساحة 3900 متر مربع، وتضم 51 فصلًا بتكلفة 43 مليون جنيه، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الجزئي والصيانة واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية وتوريد الأثاث.

وأضاف أن شهر أكتوبر الجاري سيشهد كذلك عقد جلسات طرح مناقصات لإنشاء 14 مدرسة جديدة يومي 26 و28 أكتوبر، على أن يتوالى طرح باقي المدارس تباعًا، ضمن خطة التوسع في المنشآت التعليمية بمختلف مراكز المحافظة.

في ذات السياق، أشار صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى تكثيف جولات المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتوافر المستلزمات الدراسية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة استلام المنشآت الجديدة وتجهيزها، بما يدعم توزيع الطلاب بصورة أكثر توازنًا ويسهم في خفض الكثافات داخل الفصول.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التعليمية و المهندسة إكرام محمود رئيس مركز و مدينة بنى مزار.

المنيا محافظ المنيا بنى مزار مدارس

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