محافظ المنيا يتفقد مدرسة بني مزار الثانوية الجديدة ويجري حوارا مع الطلاب حول حب الوطن

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة بني مزار الثانوية الجديدة بنين، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى جاهزية المدرسة وأعمال التطوير الجاري تنفيذها، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، ودعم الأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعزيز وعيهم وانتمائهم لوطنهم.

وشملت جولة المحافظ المرور على عدد من الفصول الدراسية والمكتبة والمعامل، ومتابعة جانب من الحصص الدراسية، حيث اطمأن على انتظام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسير اليوم الدراسي بصورة منتظمة. كما شاهد فيلمًا وثائقيًا من إنتاج الإعلام التربوي بالمدرسة، استعرض جانبًا من الجولات الميدانية والمشروعات والإنجازات التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، إلى جانب فقرة ترحيبية قدمها عدد من الطلاب.

ومن داخل مكتبة المدرسة، أجرى اللواء كدواني حوارًا مع عدد من الطلاب، تناول خلاله أهمية حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه، ودور الشباب في الحفاظ على مقدرات الدولة والمشاركة الإيجابية في مسيرة البناء والتنمية، مشددًا على أن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة، وإنما تمتد رسالتها إلى بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه.

وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة المدرسة، حيث استعرض المهندس احمد عثمان مدير فرع هيئة الابنية التعليمية تكلفة الأعمال التى تبلغ نحو مليون و400 ألف جنيه، وتشمل صيانة خزانات المياه، وتحديث شبكات الكهرباء، وتأهيل البرجولات، إلى جانب متابعة الانتهاء من أعمال توريد وفرش النجيل الصناعي بالملعب الملحق بالمدرسة، والمقام على مساحة 900 متر مربع .

ووجه اللواء كدواني بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بجودة التنفيذ، كما وجه مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية لحصر احتياجات المدارس، خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة والخدمات والمرافق، وسرعة التعامل مع أي متطلبات أو معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمدارس والعمل على تلبيتها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية تواصل المتابعة الميدانية للمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة التربوية والرياضية وتنمية مهارات الطلاب وتطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس.

