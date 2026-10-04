مجلس جامعة المنيا يتفقد المدينة الرياضية وملاعب التربية ومنفذ بيع المنتجات والحديقة

أجرى مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الرياضية والخدمية بالجامعة، شملت المدينة الرياضية، وملاعب كلية التربية، ومتجر الجامعة، ومنفذ بيع المنتجات الجامعية، إلى جانب الكافيتريا والحديقة الملحقة به، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات والمنشآت الجامعية، والوقوف على جاهزيتها وتطويرها بما يلبي احتياجات الطلاب ومنسوبي الجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وشملت الجولة المدينة الرياضية بالجامعة، حيث اطلع رئيس الجامعة وأعضاء المجلس على مكوناتها وتجهيزاتها، والتي تضم 6 ملاعب، إلى جانب المبنى الملحق المخصص لخدمات اللاعبين وتغيير الملابس، وصالات الجيم، كما تابع المجلس مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة بالمنشآت الرياضية، في ضوء اهتمام الجامعة بتطوير بنيتها الرياضية وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

كما تفقد المجلس الملاعب الجديدة بكلية التربية، واطلع على إمكاناتها وتجهيزاتها، إلى جانب متابعة عدد من المنشآت والخدمات ذات الطابع المجتمعي والتجاري، وفي مقدمتها متجر الجامعة ومنفذ بيع منتجات الجامعة، بما يدعم توفير احتياجات الطلاب ومنسوبي الجامعة، ويعزز من الاستفادة من موارد الجامعة وخدماتها.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد الكافيتريا والحديقة الملحقة بها، حيث تابع أعضاء المجلس مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة، مؤكدين أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمنشآت الجامعية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشاد مجلس الجامعة بما تشهده جامعة المنيا من طفرة متواصلة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى تطوير البنية التحتية والمنشآت والخدمات، إلى جانب ما تشهده المنظومة التعليمية من أعمال تطوير تستهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية والأنشطة والخدمات الجامعية، بما يتواكب مع توجهات الجامعة نحو بناء بيئة جامعية متكاملة تدعم طلابها ومنسوبيها.

