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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق منشأتين تعليميتين لعدم الحصول على التراخيص بالمنيا

محافظة المنيا تحذر الطلاب
محافظة المنيا تحذر الطلاب
ايمن رياض

حذرت محافظة المنيا أبناءها الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع المنشأة المسماة «مركز البناء الدولي للدراسات المتطورة والتدريب»، والكائن مقرها بالدور الثاني بعد الأرضي بالعقار رقم (32) بشارع دماران، خلف بنك الإسكندرية وأمام مجلس المدينة، وكذلك «معهد طيبة للدراسات المهنية والتكنولوجية»، والكائن بشقة بالدور الأول علوي بالعقار الواقع خلف محطة قطار دماريس بمركز المنيا.

وتوضح المحافظة أن المنشأتين لم تحصلا على الترخيص اللازم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمزاولة النشاط التعليمي، وقد قامت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغلق المنشأتين، لعدم الحصول على التراخيص المطلوبة.

وتهيب محافظة المنيا بالطلاب وأولياء الأمور عدم التعامل مع المنشأتين أو الالتحاق بهما أو سداد أي مبالغ مالية أو تسليم أي مستندات شخصية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قبول الطلاب للدراسة بهما في عدد من التخصصات، حفاظًا على مستقبل الطلاب وضمانًا لحقوقهم.

وتشدد المحافظة على ضرورة التأكد من حصول أي مؤسسة أو منشأة تعليمية على التراخيص والاعتمادات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة قبل اتخاذ قرار الالتحاق بها أو سداد أي رسوم دراسية، مع الرجوع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الرسمية المعنية للتحقق من قانونية واعتماد المؤسسات التعليمية.

المنيا محافظ المنيا منشأتين تعليميتين دون ترخيص

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