تحرير 321 محضرًا تموينيًا وضبط سلع غذائية ومبيدات مجهولة المصدر بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وكافة الأنشطة التموينية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها وتوافرها، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية أو الإضرار بصحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 321 محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة، وضبط كميات من السلع والمنتجات المخالفة، حيث تمكنت الحملات من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية يقوم بتعبئة السكر والأرز بأوزان مخالفة للمقررات القانونية، وتم التحفظ على 2 طن سكر وطن أرز.

وفي مجال الرقابة على محال ومخازن المبيدات الزراعية وقطع الغيار، تم ضبط محلين لممارسة نشاط بيع المبيدات دون ترخيص، والتحفظ على 1181 عبوة وكيسًا من المبيدات الزراعية غير الصالحة للاستخدام الزراعي، إلى جانب ضبط مخزن لقطع غيار المعدات، وبداخله 1005 أسطوانات صاروخ تجليخ مختلفة الأحجام والأنواع غير صالحة للاستخدام، لما تمثله من خطورة على سلامة مستخدميها. كما أحبطت الحملات محاولة لتهريب وبيع 5 كراتين زيت طعام تمويني بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وامتدت الحملات إلى القطاع الصيدلي، حيث تم ضبط 458 وحدة من الأدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية مرخصة، بالإضافة إلى 3250 وحدة من الأدوية والعينات المجانية غير المخصصة للبيع، كما أسفرت الحملات على المخابز البلدية عن تحرير 221 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم الالتزام بالاشتراطات التشغيلية والنظافة، فضلًا عن تحرير 30 محضرًا للمخابز السياحية لمخالفات شملت إدارة منشأة دون ترخيص، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 63 محضرًا لمخالفات شملت تداول سلع مجهولة المصدر، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، مع التحفظ على 34 طنًا من المخللات، و2 طن من الدقيق الأبيض الحر، و700 كيلوجرام من الأرز، و200 كيلوجرام من السكر، و1200 كيلوجرام من الأعلاف. كما تم تحرير محضر بقطاع المواد البترولية لعدم انتظام القيد والتسجيل في سجل «21 بترول».

