محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص البرقية: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى الوطنية الخالدة التي ستظل شاهدة على عظمة مصر وقوة إرادة شعبها وبسالة قواتها المسلحة. أعادها الله على فخامتكم، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم، بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار».

وأضاف محافظ المنيا: «إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى صفحة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزًا خالدًا للبطولة والتضحية والفداء، وشاهدًا على بطولات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعًا عن تراب الوطن وصونًا لكرامته، لتظل مصر عزيزة مرفوعة الهامة، ورايتها عالية خفاقة».

برقيات تهنئة

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وكبار قادة ورجال القوات المسلحة، والوزراء، وكبار رجال الدولة، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.