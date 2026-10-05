صحة المنيا تعلن تقديم 27ألف خدمة علاجية وتوعوية بطب الأسنان خلال سبتمبر

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، حصاد إنجازات إدارة طب الأسنان خلال شهر سبتمبر 2026 ، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتكثيف المتابعة الميدانية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، وتعليمات الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبمتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية، وإشراف الدكتور مصطفى سمهان مدير الإدارة العامة لطب الأسنان.

وأوضحت مديرية الصحة انه تم تنفيذ ١٨٢ جولة تفقدية صباحية على المنشآت والوحدات الصحية لضمان جودة الأداء ، وفي الخدمات العلاجية تم تقديم العلاج لـ ٢٢٩٠٦ حالة كشف وفحص دوائي، إلى جانب التعامل مع ٤٤٢٣ حالة خلع، ٧٦ حالة علاج جذور، ١٣٥ حالة إزالة جير، و ٢١٣ حالة حشو أسنان.

وأشارت إلى أنه في التوعية والوقاية تم: تنظيم ١٩٩٧ ندوة تثقيفية استهدفت ٣٥٨٠ مواطناً، بالإضافة إلى تقديم المتابعة الصحية الخاصة لـ ١٠٢٧٣ من الأطفال والسيدات الحوامل.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا استمرار دعمها الكامل لجميع فرق العمل الطبية بالقطاع، حرصاً على تقديم أفضل خدمة صحية تليق بكرامة المواطن المصري وتلبي احتياجاته العلاجية.