سمالوط تنظم لقاءً لتقديم أوجه الدعم تحقيقا لهدف «قري بلا أمية» في المنيا

أعلن المهندس عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، استعداد الجهاز الإداري والتنفيذي بالمركز لتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتذليل جميع العقبات، لدعم جهود محو الأمية والقضاء عليها نهائياً بجميع قرى ونجوع المركز، للوصول إلى مجتمع واعٍ، منتج، وقادر على مواكبة عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة تليق به ونشر الوعي بين المواطنين ليكون درعاً حصيناً لبناء الهوية الوطنية، وتعليمات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتعزيز الشراكة الفاعلة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهليّة .

وأكد رئيس المركز، خلال لقاء تنسيقي ضم مسئول هيئة تعليم الكبار بسمالوط، أن قضية الأمية لا تمثل تحدياً تعليمياً فحسب، بل هي عائق رئيسي أمام التنمية المجتمعية والاقتصادية، حيث دعا كافة الجهات الحكومية، والإدارات الخدمية بنطاق مركز سمالوط، وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، إلى توحيد الجهود وتكثيف الشراكات الاستراتيجية لمد جسور التعاون الفعال.

وأشار رئيس المركز إلى أن العمل الجماعي المنظم هو السبيل الوحيد للوصول إلى كل مواطن محروم من حق التعلم، مؤكداً أن قضية محو الأمية تجاوزت كونها مجرد برنامج تعليمي لاكتساب مهارات القراءة والكتابة، لتصبح خط الدفاع الأول عن وعي المواطن ودرعاً حصيناً لبناء الهوية الوطنية، فالتعليم يمثل النافذة الأساسية التي يطل من خلالها الإنسان على عالمه، فيرى واقعه بعين الفهم والبصيرة، ويستطيع التفرقة بين الحقيقة والشائعة، وبين البناء والهدم، ليتحول إلى طاقة إيجابية واعية بقضايا وطنه، ومدركة لتحدياته وفرصه المستقبلية.