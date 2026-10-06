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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تنظم ندوة تعريفية ببرامج المنح الدراسية لحكومة المملكة المتحدة

ندوة بالجامعة
ندوة بالجامعة
ايمن رياض

نظمت جامعة المنيا ندوة تعريفية حول برامج المنح الدراسية التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة، وفي مقدمتها منحة تشيفيننج Chevening برعاية الدكتور عصام  فرحات رئيس جامعة المنيا، وبإشراف وحضور الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

حاضرت الندوة نيفين شرف، مدير برنامج المنح الدراسية بالسفارة البريطانية بالقاهرة، التي قدمت عرضًا تفصيليًا حول منظومة المنح والزمالات البريطانية، وأهداف برنامج تشيفيننج، ومسارات التقديم والاستفادة منه، إلى جانب التعريف بمزايا الدراسة في المملكة المتحدة ومتطلبات الالتحاق بالبرامج الدراسية المؤهلة.

وأكد رئيس الجامعة ، أن جامعة المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا  بدعم الباحثين وتشجيعهم على التقدم للمنح والبرامج الدولية يمثل محورًا مهمًا في تطوير منظومة البحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعريف المبكر بهذه الفرص يساعد الباحث على التخطيط لمساره الأكاديمي والمهني واختيار البرامج التي تتوافق مع تخصصه وأهدافه المستقبلية.

وأوضح الدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة ، أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على إتاحة المعلومات المتعلقة بالمنح الدولية أمام الباحثين بصورة مباشرة، وتعريفهم بشروط التقديم وآليات اختيار البرامج الدراسية المناسبة، بما يساعدهم على إعداد ملفات ترشح قوية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المؤسسات والجهات الدولية المانحة.

وخلال الندوة، استعرضت السيدة نيفين شرف برنامج تشيفيننج Chevening باعتباره أحد أبرز برامج المنح والزمالات الدولية التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة، ويستهدف دعم القيادات المستقبلية وأصحاب التأثير، من خلال إتاحة فرص الدراسة والتطوير الأكاديمي والمهني وبناء شبكات دولية.

وتناولت المحاضرة منحة تشيفيننج للماجستير، التي تتيح للدارسين الحصول على درجة الماجستير لمدة عام في إحدى الجامعات البريطانية، إلى جانب ما توفره من دعم للرسوم الدراسية والمعيشة والسفر، موضحةً أهمية التعليم البريطاني وما يتميز به من اعتراف دولي بالمؤهلات، وتنوع البرامج والتخصصات، والبيئة التعليمية والثقافية الدولية.

كما تناولت شروط وإجراءات التقدم للمنحة، وأبرزها الخبرة العملية، واختيار ثلاثة برامج ماجستير مؤهلة تتوافق مع المسار الأكاديمي والمهني للمتقدم، إلى جانب استعراض زمالات تشيفيننج المخصصة للمهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، وما تتيحه من فرص للتطوير المهني والبحثي والتدريب والتواصل مع المؤسسات البريطانية.

واختتمت المحاضرة بالتعريف بموعد التقديم للدورة الحالية 2027/2028 ومراحل التقييم والمقابلات وإعلان النتائج، مع توجيه الباحثين إلى أهمية الاطلاع على الشروط والتخصصات والبرامج المتاحة عبر المنصات الرسمية للمنحة.

المنيا جامعة المنيا ندوة بريطانيا

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