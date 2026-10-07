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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخدمة 125 ألف معلم وطالب.. محافظ المنيا يفتتح مركز التنمية المهنية

محافظ المنيا يفتتح مركز التنمية المهنية بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف
محافظ المنيا يفتتح مركز التنمية المهنية بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، مركز التنمية المهنية متعدد الأغراض بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين بمدينة المنيا، بالتعاون مع منظمة «إنقاذ الطفل»، في خطوة تستهدف دعم تطوير قدرات المعلمين والقيادات التعليمية، وتعزيز الخدمات المقدمة للطلاب، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ مكونات المركز وتجهيزاته، حيث قدمت أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة «إنقاذ الطفل» بالمنيا، شرحًا حول إمكاناته، موضحة أن أعمال التطوير شملت تحديث أنظمة التكييف، وتطوير شبكات الكهرباء، وتجهيز قاعات التدريب بأحدث المناضد والمقاعد، وتركيب الشاشات الذكية، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي ووسائل العرض التفاعلية، بما يتيح استخدام المركز في برامج التنمية المهنية والتدريب والاجتماعات الفنية والأنشطة التعليمية والإبداعية.

وأوضحت مدير مكتب «إنقاذ الطفل» أن المركز من المتوقع أن يقدم خدماته بصورة مباشرة لأكثر من 5 آلاف معلم ومعلمة، ونحو 500 من القيادات الإشرافية والتعليمية بمختلف إدارات المحافظة، بما ينعكس بصورة غير مباشرة على أكثر من 120 ألف تلميذ وتلميذة، من خلال تطوير الممارسات التدريسية داخل الفصول، ورفع كفاءة المعلمين، ودعم رعاية المواهب الطلابية.

وأكد اللواء كدواني استمرار التعاون مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل المنيا يبدأ من كفاءة المعلم ورعاية الطفل، وأن تطوير التعليم لا يقتصر على تحسين البنية التحتية، وإنما يمتد إلى بناء قدرات المعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، بما يفتح أمامهم مساحات أوسع للإبداع والتميز.

وشدد المحافظ على دعم المحافظة للمبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف تمكين الكوادر التعليمية وتنمية مهارات الطلاب، مؤكدًا أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة حريصة على تذليل العقبات أمام الشراكات الجادة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية ودعم الطلاب والمعلمين.

معرض فني 

وعلى هامش الزيارة، تفقد المحافظ معرضًا فنيًا ضم عددًا من اللوحات والمجسمات والأعمال الإبداعية التي أعدها طلاب المدارس الآمنة، إلى جانب نماذج من الأدوات الموسيقية والفنية والرياضية التي وفرتها منظمة «إنقاذ الطفل» لدعم مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، بما يعزز مفهوم التعليم المتكامل، ويجمع بين التحصيل الدراسي واكتشاف المواهب وبناء شخصية الطفل.

جاء ذلك بحضور أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة «إنقاذ الطفل» بالمنيا، وصابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.
 

محافظ المنيا انقاذ الطفل مركز التنمية المهنية التحصيل الدراسي اكتشاف المواهب

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