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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ المنيا يضع إكيلا من الزهور علي النصب التذكاري
محافظ المنيا يضع إكيلا من الزهور علي النصب التذكاري
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم "الثلاثاء"، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن، في مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تخليدًا لذكرى أبطال مصر الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وتأكيدًا لما تمثله هذه الذكرى من قيم التضحية والبطولة والانتماء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، واللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح عصام محمد مصطفى، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد طيار أ.ح رجائي محمد عطية، قائد مطار المنيا، والعقيد جوي ياسر النجدي، مساعد قائد مطار المنيا، واللواء أ.ح أحمد جميل، المشرف العام على جهاز تقنين أملاك الدولة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمحاربين القدماء.

بدأت مراسم الاحتفال بقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، أعقبها وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، فيما عزفت الفرقة الموسيقية لقوات أمن المنيا السلام الوطني وسلام الشهيد، وسط أجواء اتسمت بالإجلال والاعتزاز بتضحيات أبطال القوات المسلحة.

وقدم محافظ المنيا خالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة الباسلة، وأبناء الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة وطنية خالدة، ورمزًا للفخر والعزة والكرامة، ودليلًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات وصون مقدرات الوطن.

روح نصر أكتوبر

وأكد اللواء عماد كدواني أن التحلي بروح أكتوبر، بما تجسده من قيم التضحية والإرادة والعمل، يمثل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بكل إخلاص من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والاصطفاف خلف القيادة السياسية، والحفاظ على مكتسبات الوطن، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
 

محافظ المنيا إكيل من الزهور النصب التذكاري انتصارات أكتوبر المجيدة روح النصر

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