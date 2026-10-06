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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 25 عارضًا.. افتتاح معرض «أوكازيون دمياط للأثاث» على كورنيش النيل

افتتاح معرض أوكازيون دمياط
افتتاح معرض أوكازيون دمياط
ايمن رياض

افتتح الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا نيابة عن اللواءعمادكدواني محافظالمنيا ، يرافقه اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و اللواء أحمد جميل المشرف العام على جهاز تقنين املاك الدولة، معرض «أوكازيون دمياط للأثاث» المقام على كورنيش النيل بميدان صفى الدين ابو شناف بمدينة المنيا، بمشاركة 25 عارضًا من أصحاب مصانع ومعارض الأثاث بدمياط، وتنظمه الغرفة التجارية بدمياط ممثلة في شعبة الأثاث، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، فى اطار التعاون والتكامل التنموي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

تأتى إقامة المعرض دعمًا للصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي، من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة أمام صناع الأثاث، وإتاحة منتجات متنوعة تتميز بالجودة والأسعار التنافسية، بما يلبي احتياجات المواطنين، وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وعقب الافتتاح، تفقد نائب محافظ المنيا ومرافقوه مختلف أجنحة المعرض، التي تضم غرف النوم والصالونات والأنتريهات وغرف الأطفال، إلى جانب تصميمات الأثاث العصري، واستمع إلى شرح من العارضين وممثلي شعبة الأثاث حول المنتجات المعروضة ومراحل تصنيعها ونسب التخفيضات والعروض المقدمة للجمهور، مشيدًا بما تتميز به صناعة الأثاث الدمياطية من جودة في الخامات ودقة في التصنيع وتنوع في التصميمات، مؤكدًا أن مثل هذه المعارض تتيح للمواطنين فرصة الحصول على منتجات متميزة بأسعار مناسبة، وتدعم في الوقت نفسه المنتجين والحرفيين وتفتح آفاقًا جديدة للتسويق.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد محمد رئيس مركز و مدينة المنيا و محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، ووليد مسعد الشناوي، مدير عام الشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية بدمياط، وهاني الحجري، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط.

منتجات الأثاث 

ويُقام معرض «أوكازيون دمياط للأثاث» بموقع متميز على كورنيش النيل بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجارى، ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 منتصف الليل، بما يتيح للمواطنين فرصة الاطلاع على مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث والاستفادة من التخفيضات والعروض المقدمة خلال فترة المعرض.

المنيا معرض أوكازيون دمياط الاثاث الدمياطي الغرفة التجارية منتجات الأثاث

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