بعد أيام من إصابته.. وفاة شاب إثر نشوب حريق بشقته في المنيا

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق متفرقه بالجسم ، بعد أيام من تعرض شقته السكنية لتسريب غاز باحدي قري مركز المنيا ، ما أسفر عن إصابته واحتراق جميع أثاث ومحتويات الشقة ، تم نقله للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع انفجار داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بإحدى قرى مركز المنيا ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشقة مملوكة لشاب يدعي محمود . خ . ع وكان يقيم بها بمفرده.

وكشفت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة المنيا، برئاسة الرائد محمد أبوالعزائم، وبمعاونة الرائد محمد رشدي، المعاون الأول، والرائد مصطفى طارق، معاون المباحث، وإشراف المقدم الحسيني جابر، مفتش مباحث مركزي المنيا وأبوقرقاص، أن الانفجار وقع نتيجة تسرب غاز داخل الشقة.

وأسفر الحادث عن إصابة مالك الشقة، وهو شاب أعزب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه توفي بعد أيام متأثرًا بإصابته.

وتسبب الانفجار في احتراق جميع أثاث ومحتويات الشقة، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.