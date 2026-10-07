محافظ المنيا: الصحة النفسية للطلاب أولوية لا تقل عن تطوير التعليم

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، غرفة الدعم النفسي بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات بمدينة المنيا، والمجهزة بدعم من منظمة «إنقاذ الطفل»، لتقديم خدمات الدعم النفسي والإرشاد التربوي للطلاب، ومساعدتهم على مواجهة صعوبات التعلم والتحديات السلوكية والاجتماعية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

وأكد اللواء كدواني أن الاستثمار في الصحة النفسية للطلاب لا يقل أهمية عن تطوير العملية التعليمية والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن توفير خدمات الرعاية والإرشاد النفسي داخل البيئة التعليمية يسهم في التدخل المبكر والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع التحديات التي قد تواجه الطلاب، ويدعم قدرتهم على التعلم والنمو والتميز.

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ووجّه المحافظ بالتوسع في إنشاء غرف ووحدات الدعم النفسي والإرشاد التربوي بمختلف الإدارات والمدارس على مستوى المحافظة، مع تقديم الدعم التنفيذي واللوجستي اللازم لتعميم هذه التجربة، بما يضمن إتاحة خدمات الرعاية النفسية والتعديل السلوكي للطلاب في المدن والقرى، مشيدًا بدور منظمة «إنقاذ الطفل» كشريك تنموي في دعم وتطوير الخدمات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن قطاع التعليم بالمحافظة يضم حاليًا 3 غرف متخصصة للدعم النفسي تم تدشينها بالتعاون مع منظمة «إنقاذ الطفل»، لتغطية قطاعات المحافظة جغرافيًا، بواقع غرفة في مركز بني مزار لخدمة قطاع الشمال، وأخرى بمركز ملوي لخدمة قطاع الجنوب، إلى جانب الغرفة الجديدة بمدرسة محمد وحيد حبشي لتغطية قطاع وسط المحافظة بمدينة المنيا.

ومن جانبها، أوضحت أسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة «إنقاذ الطفل» بالمنيا، أن الغرفة تستقبل الطلاب المحولين من المدارس لتقديم الدعم النفسي والإرشادي وفقًا لاحتياجات كل حالة، بالتعاون مع المدرسة والأسرة، بما يساعد على تحقيق التوافق النفسي والنمو السليم، ومواجهة صعوبات التعلم، إلى جانب مساندة الأسرة والمدرسة في التعامل مع التحديات السلوكية والتربوية.

وكشفت الدكتورة حنان إبراهيم، خبير علم النفس والتربية النفسية بوزارة التربية والتعليم، أن الغرفة تقدم خدماتها بالمجان لجميع المراحل التعليمية، من رياض الأطفال وحتى التعليم قبل الجامعي، وتشمل خدماتها تعديل السلوك والتخاطب ومواجهة صعوبات التعلم، مشيرة إلى تدريب وتأهيل الأخصائيين النفسيين العاملين بها بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمة «إنقاذ الطفل» وجمعية الجزويت.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدها مسرح المدرسة، دعمًا للأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية واكتشاف المواهب، كما حرصت إحدى الطالبات على إهدائه بورتريه من إبداعها، تقديرًا لدعمه للعملية التعليمية واهتمامه برعاية الطلاب الموهوبين.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتورة حنان إبراهيم، خبير علم النفس والتربية النفسية بوزارة التربية والتعليم، وأسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة «إنقاذ الطفل» بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة