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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تعلن اعتماد مستشفى طب الأسنان وفق معايير GAHAR

طب الأسنان
طب الأسنان
ايمن رياض

أعلنت جامعة المنيا ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» اعتمدت مستشفى كلية طب الأسنان بالجامعة، ليصبح بذلك أول مستشفى جامعي متخصص في طب الأسنان يحصل على اعتماد الهيئة علي مستوى الجمهورية.


وجاء قرار الاعتماد خلال اجتماع اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي شهد الموافقة على منح مستشفى كلية طب الأسنان بالجامعة الاعتماد المبدئي، لتسجل المستشفى حضورها ضمن خريطة المنشآت الصحية الجامعية المعتمدة وفقًا للمعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أن اعتماد مستشفى كلية طب الأسنان يمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا للجامعة، وخطوة مهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية المتخصصة التي تقدمها المستشفيات الجامعية لأبناء محافظة المنيا ومحافظات الصعيد، موضحاً أن حصول المستشفى على اعتماد «GAHAR» لا يقتصر أثره على استيفاء معايير الجودة المؤسسية، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق نظم واضحة لضمان سلامة المرضى، وتحسين مسارات تقديم الخدمة، ورفع كفاءة الأداء الطبي والإداري، ليرتفع عدد المستشفيات الجامعية المعتمدة بجامعة المنيا إلى 7 مستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد عبد الله، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة ، أن حصول المستشفى  على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة يعكس جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طب الأسنان في إطار مؤسسي منظم يضمن جودة الرعاية المقدمة، ويعزز من كفاءة بيئة العمل والتدريب الإكلينيكي لطلاب الكلية وأطباء الامتياز والدراسات العليا، بما يحقق التكامل بين الدور العلاجي والتعليمي للكلية، مشيراً إلى أن المستشفى تمثل أحد الأذرع الرئيسية لكلية طب الأسنان في خدمة المجتمع، وأن الارتقاء بمستوى خدماتها يتيح تقديم رعاية تخصصية أكثر كفاءة لأبناء محافظة المنيا، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الطبية والتخصصية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وقال الدكتور طارق عبد الباري، مدير مستشفى طب الأسنان إن حصول المستشفى على الاعتماد يمثل ثمرة لجهود فريق العمل الطبي والإداري، ويؤكد الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في مختلف مراحل تقديم الخدمة، مؤكداً أن الاعتماد يضع المستشفى أمام مسؤولية جديدة للحفاظ على مستوى الأداء واستمرار عمليات التطوير والتحسين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق معايير الجودة هو أن يلمس المريض أثرها بصورة مباشرة في مستوى الخدمة، وسلامة الإجراءات، وسهولة الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة.

يذكر ان المستشفيات الجامعية المعتمدة بالجامعة 7 مستشفيات، هي مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى الأطفال وجراحات الأطفال، ومستشفى الباطنة والجراحات، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومستشفى طب وجراحة العيون، ومستشفى القلب والصدر الجامعي. 

المنيا جامعة المنيا الأسنان طب

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