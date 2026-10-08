قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 5 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي
بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. الوزراء يناقش التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد
الوزراء يعقد ورشة عمل لعدد من ممثلى مراكز الفكر والخبراء حول ملامح التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الذكاء الاصطناعي إلى الحصاد.. سيدات المنيا يحققن زيادة 20٪ في إنتاجية الذرة الشامية

حصاد محصول الذرة الشامية
حصاد محصول الذرة الشامية
ايمن رياض

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والشركاء المحليين، احتفالية لحصاد محصول الذرة الشامية ضمن مبادرة استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية (She Grows) بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ، في خطوة رائدة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المزارعين.

وشاركت السيدات في المبادرة بتنفيذ جميع مراحل الزراعة، بدءاً من تجهيز الأرض والتخطيط، واختيار التقاوي المعتمدة، وتنفيذ عمليات الزراعة والتسميد وفق التوصيات الفنية الموصى بها، مروراً بمكافحة الآفات باستخدام المبيدات المعتمدة، وانتهاءً بحصاد المحصول. وتشير التقديرات الأولية إلى إنتاجية متوقعة تصل إلى  35 أردباً للفدان.

وشهد يوم الحصاد حضور جاكلين بينات، ممثلة الفاو في مصر، إلى جانب الدكتور مجدي عبد المولي الرئيس السابق لقسم بحوث الذرة الشامية، والدكتور أشرف كمال مدير محطة البحوث الزراعية بملوي.

وأكدت جاكلين بينات أهمية التعاون بين الفاو ومركز البحوث الزراعية والجمعيات الشريكة لتحقيق أثر تنموي مستدام، مشيدةً بنتائج التجربة وإمكانية الاستفادة منها على نطاق أوسع.

وشدد الدكتور مجدي عبد المولي علي أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية المعتمدة الصادرة عن مركز البحوث الزراعية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به قسم بحوث الذرة الشامية في تطوير أصناف عالية الإنتاجية تلبي احتياجات المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، كما قام فريق مركز البحوث الزراعية بسحب عينات من المحصول لقياس نسبة الرطوبة ومعامل التفريط وتقدير الإنتاجية النهائية بدقة.

وقدم عماد اسماعيل مدير المشروع شرحا مبسطا عن خطوات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع المكتب الاقليمي للشرق الأدني وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واعتمدت المبادرة على دمج الخبرة الزراعية الوطنية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم جمع التوصيات الفنية المعتمدة من خبراء الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية وشركات القطاع الخاص، ثم تزويد نظام ذكاء اصطناعي بهذه المعلومات ليقدم إرشادات موثوقة للمزارعين من خلال تطبيق واتساب.

كما تم تدريب السيدات على استخدام التطبيق عبر الرسائل الصوتية والصور والرسائل النصية، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة الزراعية الموثوقة في أي وقت.

وقدم مؤمن جيلاني خبير المدارس الحقلية بمنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة شرحا مبسطا عن منهج المنظمة في تنفيذ مدارس المزارعين الحقلية و عن مرونة هذا المنهج لاحتواء التطبيقات الحديثة المدعومة بمعلومات موثوقة و التي تساعد في إثراء المعلومات الفنية لدي المشاركين في المدارس الحقلية التي تنفذها المنظمة في جمهورية مصر العربية.

كما أدارت صوفيا نجويي خبيرة النوع الاجتماعي بالمكتب الاقليمي للشرق الأدني و شمال أفريقيا لمنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة حوارا مع السيدات شمل فائدة التطبيق في توفير وقت و مجهود للسيدات بحيث يستطعن تلبية حاجيات المنزل و الأسرة و كذلك عن أهمية نشر المعلومات الفنية و مشاركتها مع الجيران لتعم الفائدة علي المجتمع.

وعبرت السيدات المشاركات عن رضاهن الكبير عن التجربة، مؤكدات أن استخدام الذكاء الاصطناعي أتاح لهن الحصول على إجابات فورية وموثوقة لاستفساراتهن الزراعية على مدار الساعة، وساعدهن على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة. كما طالبن بتوسيع التجربة لتشمل المزيد من المحاصيل الزراعية استجابةً لاحتياجات المزارعين.

وتشير النتائج الأولية إلى أن تطبيق التوصيات الإرشادية المعتمدة من خلال هذه التجربة ساهم في تحقيق زيادة تقدر بنحو 20% في الإنتاجية مقارنة بالممارسات التقليدية، مما يؤكد الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإرشاد الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية باستخدام اثنين من الهجن عالية الانتاجية هما بحوث فردي 168 و بايونير 3444.

فعندما تلتقي المعرفة العلمية بالتكنولوجيا الحديثة وتمكين المرأة الريفية، تصبح الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة. وتؤكد هذه المبادرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعّالة لنقل المعرفة الموثوقة إلى المزارعين وتحقيق مستقبل زراعي أفضل للجميع.
 

المنيا حصاد الزرة الشاميه الفاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. أكلة غير معتادة ليوم الإجازة

الكاكاو

مشروب الطقس البارد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو؟

نزلات البرد

مع تقلبات الطقس.. اكتشف طرق علاج نزلات البرد عند الأطفال والكبار

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد