من الذكاء الاصطناعي إلى الحصاد.. سيدات المنيا يحققن زيادة 20٪ في إنتاجية الذرة الشامية

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والشركاء المحليين، احتفالية لحصاد محصول الذرة الشامية ضمن مبادرة استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية (She Grows) بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ، في خطوة رائدة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المزارعين.

وشاركت السيدات في المبادرة بتنفيذ جميع مراحل الزراعة، بدءاً من تجهيز الأرض والتخطيط، واختيار التقاوي المعتمدة، وتنفيذ عمليات الزراعة والتسميد وفق التوصيات الفنية الموصى بها، مروراً بمكافحة الآفات باستخدام المبيدات المعتمدة، وانتهاءً بحصاد المحصول. وتشير التقديرات الأولية إلى إنتاجية متوقعة تصل إلى 35 أردباً للفدان.

وشهد يوم الحصاد حضور جاكلين بينات، ممثلة الفاو في مصر، إلى جانب الدكتور مجدي عبد المولي الرئيس السابق لقسم بحوث الذرة الشامية، والدكتور أشرف كمال مدير محطة البحوث الزراعية بملوي.

وأكدت جاكلين بينات أهمية التعاون بين الفاو ومركز البحوث الزراعية والجمعيات الشريكة لتحقيق أثر تنموي مستدام، مشيدةً بنتائج التجربة وإمكانية الاستفادة منها على نطاق أوسع.

وشدد الدكتور مجدي عبد المولي علي أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية المعتمدة الصادرة عن مركز البحوث الزراعية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به قسم بحوث الذرة الشامية في تطوير أصناف عالية الإنتاجية تلبي احتياجات المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، كما قام فريق مركز البحوث الزراعية بسحب عينات من المحصول لقياس نسبة الرطوبة ومعامل التفريط وتقدير الإنتاجية النهائية بدقة.

وقدم عماد اسماعيل مدير المشروع شرحا مبسطا عن خطوات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع المكتب الاقليمي للشرق الأدني وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واعتمدت المبادرة على دمج الخبرة الزراعية الوطنية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم جمع التوصيات الفنية المعتمدة من خبراء الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية وشركات القطاع الخاص، ثم تزويد نظام ذكاء اصطناعي بهذه المعلومات ليقدم إرشادات موثوقة للمزارعين من خلال تطبيق واتساب.

كما تم تدريب السيدات على استخدام التطبيق عبر الرسائل الصوتية والصور والرسائل النصية، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة الزراعية الموثوقة في أي وقت.

وقدم مؤمن جيلاني خبير المدارس الحقلية بمنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة شرحا مبسطا عن منهج المنظمة في تنفيذ مدارس المزارعين الحقلية و عن مرونة هذا المنهج لاحتواء التطبيقات الحديثة المدعومة بمعلومات موثوقة و التي تساعد في إثراء المعلومات الفنية لدي المشاركين في المدارس الحقلية التي تنفذها المنظمة في جمهورية مصر العربية.

كما أدارت صوفيا نجويي خبيرة النوع الاجتماعي بالمكتب الاقليمي للشرق الأدني و شمال أفريقيا لمنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة حوارا مع السيدات شمل فائدة التطبيق في توفير وقت و مجهود للسيدات بحيث يستطعن تلبية حاجيات المنزل و الأسرة و كذلك عن أهمية نشر المعلومات الفنية و مشاركتها مع الجيران لتعم الفائدة علي المجتمع.

وعبرت السيدات المشاركات عن رضاهن الكبير عن التجربة، مؤكدات أن استخدام الذكاء الاصطناعي أتاح لهن الحصول على إجابات فورية وموثوقة لاستفساراتهن الزراعية على مدار الساعة، وساعدهن على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة. كما طالبن بتوسيع التجربة لتشمل المزيد من المحاصيل الزراعية استجابةً لاحتياجات المزارعين.

وتشير النتائج الأولية إلى أن تطبيق التوصيات الإرشادية المعتمدة من خلال هذه التجربة ساهم في تحقيق زيادة تقدر بنحو 20% في الإنتاجية مقارنة بالممارسات التقليدية، مما يؤكد الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإرشاد الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية باستخدام اثنين من الهجن عالية الانتاجية هما بحوث فردي 168 و بايونير 3444.

فعندما تلتقي المعرفة العلمية بالتكنولوجيا الحديثة وتمكين المرأة الريفية، تصبح الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة. وتؤكد هذه المبادرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعّالة لنقل المعرفة الموثوقة إلى المزارعين وتحقيق مستقبل زراعي أفضل للجميع.

