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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تطوير شارعي 15مايو ورصف بهتيم إسكو بشبرا الخيمة

حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية
حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة، أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع 15 مايو، إلى جانب استكمال أعمال رصف شارع بهتيم إسكو، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين مستوى الحركة المرورية والمظهر الحضاري بمختلف مناطق المدينة.


وشملت متابعة شارع 15 مايو أعمال تطوير الطريق بطول نحو 1كيلو متر، وبمتوسط عرض يصل إلى 56 مترًا، بدايةً من ميدان العصار وحتى مسجد الصالحة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، ويجري حاليًا تكسير وإزالة طبقات الأسفلت والأرصفة ورفع المخلفات، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل التطوير والرصف.
كما تابع المحافظ، أعمال استكمال رصف شارع بهتيم إسكو، موجهًا بضرورة دفع معدلات التنفيذ والالتزام بجودة الأعمال والمواصفات الفنية، مع رفع نواتج الأعمال والمخلفات أولًا بأول، بما يضمن تهيئة الطريق أمام المواطنين وتحسين كفاءة الحركة عليه.

تطوير الطرق


وأكد المحافظ أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق تأتي ضمن توجه المحافظة نحو تحسين المحاور الحيوية ورفع كفاءة البنية الأساسية للشوارع، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق سيولة مرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل الأحياء والمدن.


وشدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي معوقات، مع الحفاظ على انضباط الأعمال وسرعة الإنجاز وفق البرامج الزمنية المحددة.

القليوبية جولة تفقدية محافظ القليوبية شبرا الخيمة رصف الطرق

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