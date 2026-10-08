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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية تتابع انتظام العمل بوحدتي أجهور وبلتان وتحيل المتغيبين للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.


ورافق مدير عام الطب الوقائي خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المؤمن، مدير إدارة الترصد، والأستاذ محمود إبراهيم، مراقب التطعيمات، حيث شملت الجولة وحدة أجهور التابعة لإدارة قها الصحية، ووحدة بلتان التابعة لإدارة طوخ الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل.

وخلال المرور، جرى التأكد من انتظام النوبتجيات والتواجد الفعلي للأطقم الطبية والإدارية، إلى جانب مراجعة خطط العمل ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مع رصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل فوري.

وبوحدة أجهور، رصدت اللجنة عددًا من حالات الغياب، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين وإحالتهم إلى الشؤون القانونية، كما تم التنسيق مع مديرة الإدارة الصحية بقها لتشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة، بهدف تلافي الملاحظات ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

كما استكملت اللجنة المرور بوحدة بلتان، حيث تم التأكد من انتظام العمل وتواجد أفراد النوبتجية، فيما تم رصد عدم تواجد طبيب العلاج الطبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الشؤون القانونية، مع التنسيق لتوفير البديل اللازم، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، لمتابعة الانضباط الوظيفي ومؤشرات الأداء، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو سلبيات يتم رصدها.
وتأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، وضمان انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.

القليوبية محافظة القليوبية مدير عام الطب الوقائي مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية الخدمات الطبية

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