وكيل صحة القليوبية يتفقد منشآت الرعاية الأولية بالخانكة وأبو زعبل ويحيل المخالفات للتحقيق

أجرى الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة ميدانية مفاجئة شملت مركز طب أول الخانكة ومركز طب أبو زعبل، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية لتكثيف المرور الميداني على منشآت الرعاية الصحية الأولية.



وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة العيادات والخدمات الطبية المقدمة بالمركزين، وتابع معدلات تردد المواطنين ومدى انتظام تقديم الخدمة، كما راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية بصورة مستمرة وحسن إدارة الموارد بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تأثرها.



كما تابع مؤشرات أداء المبادرات الرئاسية ومعدلات الإنجاز والاستفادة من الخدمات المقدمة، مشددًا على أهمية رفع معدلات التردد والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز دور مراكز طب الأسرة في الوقاية والكشف المبكر وتحسين المؤشرات الصحية للمواطنين.

وشملت الجولة كذلك متابعة مستوى الانضباط الإداري وانتظام العاملين والتزام فرق العمل بأداء مهامها، حيث أكد الدكتور إسحق جميل أن الانضباط يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار العمل ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.



وخلال المرور، تم رصد عدد من الملاحظات والمخالفات، وعلى الفور وجّه وكيل الوزارة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع إحالة المقصرين إلى التحقيق، مؤكدًا عدم التهاون في التعامل مع أوجه القصور ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتلافيها.



وتزامن المرور مع تواجد اللجان الفنية التي جرى تشكيلها من قبل وكيل الوزارة للمرور على إدارة الخانكة والوحدات والمنشآت الصحية التابعة لها، ومراجعة مختلف جوانب العمل ورصد الملاحظات، بما يسهم في تعزيز منظومة المتابعة المستمرة وسرعة التعامل مع أي تحديات أو أوجه قصور.



وعقب انتهاء الجولة، عقد الدكتور إسحق جميل اجتماعًا موسعًا لمناقشة نتائج المرور، واستعراض مستوى الأداء داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وبحث أبرز السلبيات والمعوقات التي تم رصدها، إلى جانب مناقشة الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان سرعة تلافي الملاحظات وتحسين مستوى الأداء.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الجولات الميدانية المستمرة تمثل أداة أساسية لتحسين الأداء ورفع كفاءة المنشآت الصحية، مشددًا على استمرار المرور المفاجئ والدوري، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتواصل مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية جهودها لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية من خلال المتابعة الطبية والفنية والإدارية المستمرة، ومراجعة مؤشرات الأداء، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات، وانتظام العيادات والخدمات، وتحقيق الانضباط الإداري، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومنتظمة للمواطنين.