محافظ القليوبية يفتتح 3 أنفاق بالخصوص أسفل الطريق الدائري عقب تطويرها ورفع كفاءتها

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ثلاثة أنفاق أسفل الطريق الدائري، عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها بالمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى الأمان والخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق وذلك في خطوة جديدة لدعم كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية بمدينة الخصوص.



وشملت أعمال التطوير نفق الأمير، ونفق السقيلي، ونفق عثمان، وهي أنفاق أسفل الطريق الدائري تخدم حركة المواطنين والسيارات بمدينة الخصوص، حيث جرى تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال تضمنت رفع كفاءة الرصف، وتجهيز الأرضيات وتركيب بلاط الإنترلوك، وتركيب السيراميك، إلى جانب تنفيذ أعمال الدهانات والتشطيبات، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصرف الصحي ومصافي المياه داخل الأنفاق من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بما يسهم في تحسين منظومة تصريف المياه والتعامل مع تجمعات المياه.



كما تضمنت أعمال التطوير تنظيم الحركة داخل الأنفاق، وترحيل كابلات الضغط العالي المارة بها ونقلها وتغطيتها، بما يعزز عوامل الأمان ويحافظ على المرافق، فضلًا عن تحسين المظهر العام للأنفاق وتهيئتها بصورة تتناسب مع طبيعة الحركة المرورية بها.

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ الأعمال المنفذة على الطبيعة، واطّلع على مستوى التشطيبات وجودة التنفيذ، وتابع جاهزية الأنفاق لاستقبال الحركة المرورية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة بصورة مستمرة، لضمان استدامة كفاءة الأنفاق وتحقيق أقصى استفادة منها.



وأكد محافظ القليوبية أن المشاركة المجتمعية تمثل شريكًا فاعلًا في دعم جهود الدولة والمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، مشيرًا إلى أن تطوير الأنفاق أسفل الطريق الدائري بمدينة الخصوص يعكس أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع المجتمع والجهات الداعمة لتنفيذ مشروعات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.



وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل العمل على رفع كفاءة الطرق والأنفاق والمحاور المرورية بمختلف المدن، مع إعطاء الأولوية للمواقع الحيوية التي تشهد كثافات مرورية واحتياجات متزايدة، بما يسهم في تحسين الحركة، ورفع معدلات الأمان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التوسع العمراني.