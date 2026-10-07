محافظ القليوبية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الخانكة

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، معرضًا لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة الخانكة، بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز المعروض بما يدعم استقرار الأسواق.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، واللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، واطلع على السلع والمنتجات المطروحة وأسعارها، واستمع إلى آراء عدد من المواطنين بشأن الأسعار والسلع المعروضة، حيث تم التأكيد على أن نسب التخفيض تصل إلى 30% على عدد من المنتجات، موجهًا بأهمية ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، والالتزام بجودة المعروض، مع الإعلان الواضح عن الأسعار.

وخلال جولته بالمعرض، استمع المحافظ كذلك إلى عدد من مطالب المواطنين، من بينها طلبات خاصة بتوفير فرص عمل، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى، حيث وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، واستجاب لعدد من الطلبات وفقًا للإمكانات والقواعد المنظمة، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في إطار القانون.

وأكد محافظ القليوبية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع التجاري للتوسع في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بما يتيح بدائل متنوعة أمام المواطنين، إلى جانب مواصلة أعمال المتابعة والرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.

وأوضح المحافظ أنه تم أمس افتتاح معرضين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة طوخ وحي غرب شبرا الخيمة، مؤكدًا أنه جارٍ التنسيق للتوسع في إقامة المعارض بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بما يسهم في وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في إقامة المعارض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مؤكدًا استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المعروض من السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة.