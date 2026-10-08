القليوبية تسجل 1786 مناظرة طبية عن بُعد خلال سبتمبر لدعم التحول الرقمي

واصلت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية التوسع في تطبيق منظومة التشخيص عن بُعد بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، في إطار دعم التحول الرقمي بالقطاع الصحي، وتوفير الاستشارات الطبية التخصصية، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار الطبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.



وأسفرت جهود منظومة التشخيص عن بُعد خلال شهر سبتمبر عن إجراء 1786 مناظرة طبية عن بُعد بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

وحقق مستشفى حميات بنها أعلى مستهدف كمستشفى مقدم ومتلقٍ للخدمة، في ضوء جهود فريق العمل بالمستشفى لتفعيل المنظومة والاستفادة منها في دعم الفرق الطبية وتبادل الخبرات والاستشارات التخصصية.

وضم فريق التشخيص عن بُعد بالمستشفى كلًا من الدكتورة فريدة عادل، منسق الفريق، والمهندسات منى عبد الفتاح، ومنى عبد الرحمن، ومريم صدقي.

كما حقق مستشفى حميات طوخ أعلى مستهدف كمستشفى متلقٍ للخدمة، بما يعكس فاعلية المنظومة في إتاحة الاستشارات الطبية المتخصصة ودعم الفرق الطبية، بما يسهم في سرعة ودقة التعامل مع الحالات المرضية.

وضم فريق التشخيص عن بُعد بمستشفى حميات طوخ كلًا من الدكتورة إيمان عزمي، والدكتورة هالة حسين، ومس حنان شعبان، ومس إنعام رمضان.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، وبالتنسيق مع الدكتورة مروة محمود، منسق التشخيص عن بُعد بالمحافظة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار العمل على تعزيز منظومة التشخيص عن بُعد وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، ويتيح الوصول إلى الخبرات الطبية التخصصية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.