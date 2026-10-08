مركز أبوظبي للغة العربية يكرم المشاركين في النسخة الثانية من فن كتابة وإدارة الحوار

كرّم مركز أبوظبي للغة العربية المشاركين في النسخة الثانية من برنامج "فن كتابة وإدارة الحوار"، الذي نظمه بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، ومجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة، ضمن فعاليات الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت مؤخراً.

وتوّج سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 31 منتسباً من المشاركين بالنسخة الثانية من البرنامج الذي يشرف عليه الدكتورة بروين حبيب، أدبية وخبيرة إعلامية، والكاتب والإعلامي غيث الحوسني، والإعلامي والمحاور عامر بن جسّاس.

وقال الطنيجي: "ندرك أهمية الحوار باعتباره الفن الذي تتشكل من خلاله قدرات الشباب، وتُبنى عبره جسور التواصل الإنساني والثقافي، وإدارة الحوار مهارة القادة، ويعكس مدى التمكّن من أعلى مستويات المعرفة والثقافة والوعي، لهذا حرصنا من خلال هذا البرنامج على اتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتي الموهوب ليحقّقوا طموحاتهم، ويثبتوا جدارتهم، من خلال توفير كلّ ما يلزم ليكونوا قادرين على التفاعل مع هذا المجال، والتأثير فيه، ويعزّزوا مكانة دولة الإمارات التي تولي الشباب أهمية قصوى، وتحرص على الاستثمار في قدراتهم، ومهاراتهم باعتبارهم الثروة الحقيقة، والرافد الأهمّ لمسيرة البناء والتنمية الحضارية".



ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في كتابة الحوارات، وإدارة المناقشات البناءة، وإكسابهم مهارات إجراء الحوارات المثمرة. ويعنى بتنمية قدرات الفئات الشابة من عمر 18 إلى 35 عاماً، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم الجلسات الحوارية وإدارتها بأسلوب احترافي يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويركز على تزويدهم بمهارات كتابة المحتوى الحواري، وصياغة الأسئلة، وإنجاز الرسائل الأساسية، ويمنحهم قدرة عالية على إدارة دفة الحوار والتفاعل بكفاءة عالية مع الجمهور.

