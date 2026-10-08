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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدء الاستعدادات لكأس العالم للرماية في مصر بمشاركة 50دولة و600 لاعب

تدريبات الرماية
تدريبات الرماية
محمد سمير

بدأت اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 الاستعدادات الرسمية لانطلاق منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أبرز بطولات الرماية الدولية على أجندة الاتحاد الدولي للرماية ISSF.

وتقام فاعليات البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، التي أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الحدث العالمي، من خلال استكمال جميع التجهيزات الفنية والتنظيمية واللوجستية اللازمة لإقامة المنافسات، واستقبال الوفود والبعثات المشاركة ونخبة من أبرز نجوم الرماية العالمية.

فحص الأسلحة والمعدات والتدريبات الرسمية

وتشهد فاعليات اليوم الخميس بدء الإجراءات الفنية الرسمية للبطولة، وفي مقدمتها فحص الأسلحة والمعدات الخاصة باللاعبين والوفود المشاركة، إلى جانب إقامة التدريبات الرسمية في عدد من منافسات البطولة، بما يمثل المرحلة الأخيرة من الاستعدادات الفنية قبل انطلاق المنافسات على المراكز والميداليات.

وتشمل التدريبات منافسات مسدس هواء 10 أمتار، وبندقية هواء 10 أمتار، ومسدس 25 متراً، وبندقية 50 متراً، حيث يستعد الرماة والراميات للتعامل مع ميادين المنافسات وتجهيز أسلحتهم ومعداتهم وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للرماية.

وتأتي هذه الاستعدادات وسط جاهزية كاملة من اللجنة المنظمة والجهات المعنية، لضمان توفير أفضل الظروف الفنية والتنظيمية أمام المشاركين، وخروج البطولة بالصورة التي تليق بحجم الحدث ومكانة مصر على خريطة الرماية العالمية.

غداً الجمعة.. حفل افتتاح كأس العالم

ومن المقرر أن يشهد غداً الجمعة 9 أكتوبر إقامة حفل افتتاح كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، بأحد الفنادق في العاصمة الجديدة، بحضور الوفود والبعثات المشاركة، إلى جانب مسؤولي البطولة والاتحاد الدولي للرماية.

ويأتي حفل الافتتاح في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق المنافسات الرسمية، التي تبدأ يوم السبت، بعد اكتمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

السبت.. الانطلاق الرسمي للمنافسات

وتنطلق المنافسات الرسمية لكأس العالم يوم السبت 10 أكتوبر، وفق البرنامج المعتمد للبطولة، حيث تبدأ منافسات مسدس هواء 10 أمتار مختلط وبندقية هواء 10 أمتار مختلط، إلى جانب منافسات مسدس 25 متراً للسيدات.

وتتواصل المنافسات على مدار أيام البطولة في مختلف تخصصات المسدس والبندقية، بداية من مسابقات الأسلحة الهوائية، مروراً بمنافسات المسدس 25 متراً والبندقية 50 متراً، وصولاً إلى منافسات البندقية 300 متر – ثلاثة أوضاع والبندقية 300 متر – راقد، بالإضافة إلى المنافسات المختلطة ومراحل التأهيل والإقصاء والنهائيات.

حازم حسني: مصر جاهزة لاستضافة الحدث العالمي

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، أن مصر أنهت استعداداتها لاستضافة كأس العالم، مشيراً إلى أن مشاركة 50 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية تؤكد حجم وأهمية البطولة، وتعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الدولية.

وأضاف أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية باتت جاهزة على أتم الاستعداد لاستقبال المنافسات والوفود المشاركة، مؤكداً أن الاتحاد المصري للرماية يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير كافة عناصر النجاح للبطولة، بما يليق باسم مصر ومكانتها الدولية.

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