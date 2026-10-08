توفيق محمد مفاجأة عموتة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

كشف الناقد الرياضي محمد شوقي عن قرار الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالدفع بتوفيق محمد في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الزمالك المقبلة، بعد تألق اللاعب خلال مباراة الفريق الأخيرة.

وأشار محمد شوقي إلى أن المستوى الذي ظهر به توفيق محمد في لقاء الأهلي الأخير أمام بترول أسيوط، والذي انتهى بفوز الأحمر بخماسية نظيفة، دفع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى التفكير في منحه فرصة المشاركة أمام الزمالك في مباراة القمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري، ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك لتحقيق الانتصار في المواجهة المرتقبة، خاصة مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.