قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر
لا مكافآت ولا صور أو قمصان.. اتحاد بنين يعبر عن غضبه بعد مباراة الأرجنتين في وداع ميسي
الدفاع التركية: نشر قواتنا في السعودية سيتم وفق الدستور والقوانين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توفيق محمد مفاجأة عموتة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمد شوقي عن قرار الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالدفع بتوفيق محمد في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الزمالك المقبلة، بعد تألق اللاعب خلال مباراة الفريق الأخيرة.

وأشار محمد شوقي إلى أن المستوى الذي ظهر به توفيق محمد في لقاء الأهلي الأخير أمام بترول أسيوط، والذي انتهى بفوز الأحمر بخماسية نظيفة، دفع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى التفكير في منحه فرصة المشاركة أمام الزمالك في مباراة القمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري، ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك لتحقيق الانتصار في المواجهة المرتقبة، خاصة مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

توفيق محمد الأهلي عموتة مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

هجوم على مطار الملك خالد بالسعودية

(عناية رئيس شيفت) مصابان مصريان إثر هجوم على مطار الملك خالد بالسعودية.. وحالتهما جيدة

أطفال غزة

رتيبة النتشة: جيل كامل من أطفال غزة حُرم من التعليم على مدار 3 سنوات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: أعرب عن شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال في كوريا

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد