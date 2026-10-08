أسطورة البرازيل يدافع عن رونالدو

تحدث‏ روماريو أسطورة كرة القدم البرازيليه عن كريستيانو رونالدو نجم النصر والبرتغال.

وقال في تصريحات صحفيه :" ‏كريستيانو رونالدو شخص يبدو لي رجلاً موضوعياً للغاية، رجلاً حقيقياً".

وأضاف :"‏ أنا أحب خورخي جيسوس، كانت لدي علاقة معه عندما كان هنا، عندما كان مدرباً لفلامينغو".

وتابع :" ‏ التقيته حوالي خمس أو ست مرات وكان دائماً رجلاً رائعاً بالنسبة لي‏ لكن هذا الرجل لم يفِ بوعده مع رونالدو".

وأكمل : ‏ يا أخي، عندما لا يفي شخص بوعده معك، فالوعد لا يُشترى بالمال، المصافحة تساوي أكثر من أي ورقة أو أي شيء آخر.

وأضاف :‏ إذا لم يفِ الرجل بوعده فهذا يعني أن شخصيته سيئة وإذا كان هذا ما قاله رونالدو، فرونالدو محق.