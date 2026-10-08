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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة البرازيل يدافع عن رونالدو

البرازيل
البرازيل
ياسمين تيسير

تحدث‏ روماريو أسطورة كرة القدم البرازيليه عن كريستيانو رونالدو نجم النصر والبرتغال.

وقال في تصريحات صحفيه :" ‏كريستيانو رونالدو شخص يبدو لي رجلاً موضوعياً للغاية، رجلاً حقيقياً".

وأضاف :"‏ أنا أحب خورخي جيسوس، كانت لدي علاقة معه عندما كان هنا، عندما كان مدرباً لفلامينغو".

وتابع :" ‏ التقيته حوالي خمس أو ست مرات وكان دائماً رجلاً رائعاً بالنسبة لي‏ لكن هذا الرجل لم يفِ بوعده مع رونالدو".

وأكمل : ‏ يا أخي، عندما لا يفي شخص بوعده معك، فالوعد لا يُشترى بالمال، المصافحة تساوي أكثر من أي ورقة أو أي شيء آخر. 

وأضاف :‏ إذا لم يفِ الرجل بوعده فهذا يعني أن شخصيته سيئة وإذا كان هذا ما قاله رونالدو، فرونالدو محق.

البرازيل رونالدو النصر

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