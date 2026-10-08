شوبير يكشف سبب رحيل محمود عاشور : أخشى من انفراط عقد لجنة الحكام

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رحيل الحكم الدولي السابق محمود عاشور عن عضوية لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا أن قرار الابتعاد عن اللجنة جاء بسبب انضمامه إلى فريق محللي التحكيم بقناة أون سبورت.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته ببرنامجه الإذاعي، إنه تواصل مع جميع الأطراف للوقوف على تفاصيل رحيل محمود عاشور، مؤكدًا أن الأخير لم يكن مرحبًا بشكل كبير منذ البداية بفكرة التواجد في عضوية لجنة الحكام.

وأوضح شوبير: «تواصلت مع جميع الأطراف، الكابتن محمود عاشور من البداية مكنش مرحب أوي بالتواجد في عضوية لجنة الحكام».

وأضاف: «ما علمته أن عاشور انضم إلى فريق محللي التحكيم في قناة أون سبورت، وهو مكسب كبير بحكم خبراته».

وأشار شوبير إلى أن لوائح اتحاد الكرة تمنع الجمع بين العمل الإعلامي والتواجد في أحد المناصب داخل الاتحاد، وهو ما دفع محمود عاشور إلى إبلاغ عصام عبد الفتاح بموقفه من الاستمرار في لجنة الحكام.

وتابع: «وطبقًا للائحة اللي بتمنع الجمع بين العمل الإعلامي وداخل اتحاد الكرة، محمود عاشور أبلغ الكابتن عصام عبد الفتاح بإنه سيكون محللًا ولن يتواجد في منصبه كعضو لجنة الحكام».

وأعرب أحمد شوبير عن تخوفه من أن يؤدي رحيل محمود عاشور إلى حدوث تغييرات أخرى داخل لجنة الحكام، مطالبًا بضرورة الحفاظ على استقرار اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير: «أنا بس خايف يحصل انفراط لعقد لجنة الحكام، كابتن عاشور مشي عشان سبب معين وهو إنه هيشتغل في التحليل».

واختتم الإعلامي أحمد شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احتواء الموقف والحفاظ على تماسك لجنة الحكام، من أجل تحقيق نتائج ونجاحات أفضل خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «نلم بقى الدنيا عشان يكون في نجاحات في الفترة القادمة».