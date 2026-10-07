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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زلزال داخل لجنة الحكام.. أحمد شوبير يعلن استقالة محمود عاشور.. ننتظر التأكيد

محمود عاشور.
محمود عاشور.
محمد بدران

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بشأن مصير محمود عاشور، عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما ألمح إلى استقالته من عضوية اللجنة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «استقالة محمود عاشور من عضوية لجنة الحكام ... كلام كتييير ننتظر التأكيد».

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد قرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام الرئيسية للموسم الرياضي 2026-2027.

ويضم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية كلًا من جمال الغندور وسمير عثمان نائبين لرئيس اللجنة، إلى جانب محمود عاشور ووجيه أحمد ضمن الأعضاء.

وتعمل اللجنة على تطوير مستوى الحكام ورفع كفاءتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تقييم الأداء وتوحيد الرؤية في الحالات التحكيمية، ضمن خطة الاتحاد للارتقاء بمنظومة التحكيم المصري.

وتأتي هذه الأنباء قبل أيام قليلة من مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء لمناقشة أبرز أحداث المباراة وتحليل أداء الفريقين.

محمود عاشور لجنة الحكام استقالة احمد شوبير

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