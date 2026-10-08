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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف استعدادات الأهلي للقمة وموقف عموتة قبل مواجهة الزمالك

شوبير وعموتة
شوبير وعموتة
محمد بدران

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز المكاسب التي حققها الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في الدوري المصري.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: «الحسين عموتة استفاد من مباراة كأس عاصمة مصر أكبر استفادة، يمكن أفضل عرض قدمه السنادي، اللعيبة كلها لعبت وظهروا بشكل جيد، واطمأن على البدلاء، وخاصة قلبي الدفاع».

ويرى شوبير أن مشاركة الأهلي في كأس عاصمة مصر منحت عموتة فرصة مهمة لتقييم عدد كبير من اللاعبين، والاطمئنان على جاهزية العناصر البديلة، خاصة في مركز قلب الدفاع، قبل خوض القمة أمام الزمالك.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والابتعاد خطوة في سباق المنافسة على صدارة المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك لتحقيق الانتصار في المواجهة المرتقبة، خاصة مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المباراة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء وحساباته الفنية والجماهيرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم عددًا من نجوم وخبراء كرة القدم لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

شوبير عموتة الأهلي مباراة القمة

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