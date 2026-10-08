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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: هناك تغيير واضح في طريقة تعامل عموتة مع لاعبي الأهلي

الحسين عموته
الحسين عموته
عبدالله هشام

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك تغيرا واضحا في طريقة الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة وظهر ذلك بوضوح عقب لقاء الفريق اليوم أمام بترول أسيوط في كأس الرابطة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية:  عموتة بعد المباراة دخل إلى غرفة الملابس، وهنئ اللاعبين على الأداء الجيد، وظهر بصورة مختلفة تمامًا عن الفترة السابقة.

وأضاف: بالتأكيد عموتة ظهر قبل فترة التوقف بشكل عصبي في بعض المباريات، كما أن واقعة علي محمود لاعب الفريق الشهيرة بالتأكيد كانت دليل على الضغوط التي يعيشها المدرب.

وزاد: هناك تغير كبير مؤخرًا في طريقة تعامل عموتة مع اللاعبين، وهي أمور إيجابية بكل تأكيد.

حسين عموته الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي كأس الرابطة

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