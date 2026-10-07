«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن كواليس انتقال أحمد عيد إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن عددًا من لاعبي الفريق الأحمر نصحوا اللاعب بالاستمرار مع المصري من أجل الحفاظ على فرصه في الانضمام إلى منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم.

وقال أحمد جلال، خلال تصريحاته ببرنامج «الكلام المظبوط» الإذاعي، إن عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي طلبوا من أحمد عيد عدم الانتقال إلى الفريق والاستمرار مع المصري، حتى يضمن مكانه في قائمة منتخب مصر بكأس العالم.

وأضاف: «عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي طلبوا من أحمد عيد عدم الانتقال للفريق والاستمرار في المصري حتى يضمن مكانه في قائمة منتخب مصر بكأس العالم، ولكنه لم يستمع للنصيحة وانتقل للأهلي وأصبح رقم 3 في مركزه حاليًا».

وتأتي تصريحات أحمد جلال في ظل المنافسة القوية داخل صفوف الأهلي على مركز الظهير الأيمن، في الوقت الذي يسعى فيه أحمد عيد للحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق الأحمر.

وكان الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، قد حقق فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.